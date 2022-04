"El Consejo de la Magistratura entró en un andar perezoso"

El jueves 7 de abril los Magistrados nacionales elegirán a una de las tres juezas candidatas, para representar a sus pares, ante el Consejo de la Magistratura. MDZ habló en forma exclusiva con la candidata lista la lista oficialista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (lista Bordó) Dra. Agustina Díaz Cordero.

Díaz Cordero es jueza Nacional de Primera Instancia en lo Civil con competencia en Familia y Capacidad de las personas, trabaja en el Poder Judicial de la Nación desde 1993 y posee una vasta formación académica. En una entrevista con MDZ, que fue realizada por escrito a pedido de ella, habló del fallo de la Corte que declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura. Además, disparó dardos contra el ministro de Justicia Martín Soria y el Ejecutivo Nacional, hizo hincapié en la necesidad de agilizar el mecanismo de selección de los jueces, fue crítica del actual funcionamiento del Consejo de la Magistratura y sostiene que debe modificarse el reglamento disciplinario. También le preguntamos sobre el Juez Walter Bento.

-El ministro de Justicia, Martín Soria, manifestó, tiempo atrás, que es “incumplible” el plazo de la Corte para reformar la composición (de 13 a 20 miembros) del Consejo de la Magistratura. ¿Coincide con Soria?

-Decididamente no creo que sea incumplible, salvo que no se quisiera cumplir. De hecho, se está en proceso de cumplimiento y, en lo que respecta a la AMFJN todas las listas tienen candidatas oficializadas y se producirá el proceso eleccionario que determinará el nombre de la candidata que corresponda. Pero lo más preocupante de esas declaraciones del Ministro no es eso, sino lo que expuso reiteradamente acompañando esa definición; descalificando personal y funcionalmente a los Ministros de la Corte y a la propia Corte por un fallo que no le gusta. El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido canalizar sus resquemores de tipo personal con algunos integrantes de la Corte Suprema en una cuestión institucional, emitiendo por sí mismo y a través de sus ministros, declaraciones cuyo fin es horadar a la Corte Suprema de Justicia y que, por lo tanto, resultan totalmente inconvenientes institucionalmente. Por cierto que la opinión, en los países democráticos como el nuestro, es completamente libre y no es una opinión lo preocupante. Lo preocupante es que el titular de uno de los poderes de la República detecta en otro de los poderes constitucionales al “enemigo” y emite pronunciamientos institucionales en esa dirección, a través de sí mismo y de sus ministros. Imagine usted el estrépito institucional que podría derivarse de la hipótesis que el Presidente de la Corte se dirigiera al Ministro o al propio Presidente, como ambos se han dirigido a él, con el mismo lenguaje y los mismos calificativos. Eso no ha ocurrido solamente porque los Sres. jueces de la Corte entienden cabalmente la institucionalidad de sus funciones y el alcance de sus actos y de sus dichos. Los tres poderes de la República son las tres patas sobre las cuales se asienta el sistema democrático; de modo que no es sano en modo alguno que las relaciones entre ellos estén signadas por una retórica de barricada que privilegia el oportunismo político coyuntural por sobre la institucionalidad.

-¿Considera que está en riesgo el funcionamiento de la administración de justicia de nuestro país? (a consecuencia de lo dispuesto por el fallo de la CSJN, en caso que no se llegue a modificar la composición del Consejo).

-Se lo contesto con otra pregunta. ¿Cómo un fallo de la Corte, que decide algo que está dentro de su jurisdicción y de sus competencias, podría afectar el servicio de justicia? El fallo fue dictado en un proceso que tramitó de acuerdo a derecho y tuvo su sentencia definitiva. Punto. Hay que cumplirlo; no porque me guste o me deje de gustar, sino porque es un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema. No está planteada la posibilidad de que el Consejo deje de funcionar ni cabe “jugar” esa carta porque esa carta no existe. El Consejo es una institución creada por la Constitución Nacional, sustancial para el funcionamiento de uno de sus poderes republicanos.

-Como candidata de la lista Bordó para ocupar una banca por el estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué considera . fundamental cambiar en el seno del Consejo de la Magistratura?

-El Consejo entró en lo que yo llamo un “andar perezoso” que atenta directamente contra el cumplimiento adecuado y en tiempo de sus funciones constitucionales; especialmente de dos de ellas: procesos de designación y procesos sancionatorios. En ambas funciones existe un enorme déficit que, en muchos casos, compromete la administración de justicia y el acceso a la justicia de los ciudadanos, además que cargar sobre los Magistrados y Magistradas en funciones un exceso enorme de responsabilidades y tareas derivado de la necesidad de cubrir las situaciones de “vacancia eterna” que existe en muchos casos por aquel déficit apuntado. En cuanto a la designación, el Consejo debe apuntar a procesos que no demanden más que algunos meses y que sean un ejemplo de transparencia, desterrando las designaciones basadas en cuestiones de coyuntura política, de afinidad ideológica u otros que no sean exclusivamente la idoneidad técnica, humana y moral para el cargo. Concomitantemente, esos procesos deben realizarse sin aguardar a que se produzca una vacante; cuando ésta se produce, el proceso a cargo del Consejo debería estar finalizado y el Consejo contar con los candidatos y candidatas para cubrir las vacantes, ni bien éstas se producen. Esto implica anticipar los procesos de designación. A eso debemos apuntar.

Respecto de los procesos sancionatorios, es necesario que cada proceso tenga delimitados clara y concretamente los hechos que se le imputan al Magistrado o Magistrada sometidos a proceso y que se le otorgue un derecho de defensa amplio en cuanto a las posibilidades de argumentación y prueba y estricto en cuanto a los tiempos de cumplimiento. El Magistrado o Magistrada no puede verse sometido “por los siglos de los siglos” a un proceso al cual se le van agregando nuevas denuncias que muchas veces “hacen volumen” pero carecen de sustancia sancionatoria. Cada denuncia debe tener su principio, su desarrollo y su final; debe contener hechos concretos que se imputen al denunciado/a, un período de indagación y prueba y una decisión concreta relativa a los hechos que son objeto del proceso. Las denuncias manifiestamente improcedentes deben rechazarse sin duda y sin demora, de modo que las Magistradas y Magistrados no tengan siempre la “espada de Damocles” de ser acusados simplemente por el contenido de una sentencia que no gustó. De ese modo, evitamos el juego perverso de pretender someterlos a la voluntad de alguno o al oportunismo político de otro, mediante el simple recurso de llenarlo de denuncias improcedentes.

En cuanto a la administración y a la reglamentación, que son las otras dos funciones establecidas en la Constitución, lo primero y principal es que no se puede administrar ni reglamentar lo que no se conoce. De modo tal que debe existir uno o varios canales de contacto cotidiano e institucionalmente organizados y previstos en la reglamentación, para que el Consejo se nutra de las ideas y las necesidades de todos y cada uno de los juzgados y se provean soluciones rápidas y concretas y que atiendan a las realidades de cada jurisdicción, de cada territorio y de cada materia de competencia. Es esta una línea de trabajo que, dado mi función de jueza en ejercicio, me comprometo a transitar desde el primer día; tratando de buscar los caminos para que todas las Juezas y Jueces, sin importar su filiación política ni sus afinidades ideológicas, puedan ser escuchados por sus pares del Consejo y se les puedan dar respuestas coherentes y ventajosas para mejorar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y la administración de la propia institución judicial.

-Una de las principales funciones del Consejo es la selección de los futuros jueces. ¿Cómo se puede establecer un proceso de selección justo y rápido?

-Algo ya adelanté antes, respecto de lo que considero fundamental en este aspecto. Fundamentalmente, debe lograrse una dinámica en la cual todos los años se convoque a concursos para jueces de distintos fueros, sin aguardar a que las vacantes se produzcan de modo de cubrirlas relativamente rápido con candidatos que ya han sido previamente calificados por el Consejo. Deben también acotarse los tiempos entre la publicación del concurso, la presentación de antecedentes, el examen y su corrección; comprometiendo tanto a la propia estructura del Consejo como a quienes son designados como jurados para cumplir en tiempo sus funciones.De otro lado, las causales de impugnación de las calificaciones son mucho más estrictas en la letra de su normativa que en la interpretación que de la misma se hace al momento de resolverlas; entonces, estas también se han convertido en una traba que, adecuadamente aplicada la normativa, no debería ocurrir.

-¿La Justicia Argentina es machista?

-No. Lo fue sin ninguna duda, acompañando los conceptos de una sociedad en general machista. Pero no es esa la actualidad del Poder Judicial. Habrá machistas, ciertamente. Personas. Pero la institución no tiene hoy ese defecto en modo alguno. Yo, siendo mujer, no siento haber tenido ninguna dificultad adicional imputable al Poder judicial por el hecho de serlo. Hace ya varios años que la mujer ha ganado un lugar muy importante en el Poder Judicial que históricamente no lo tenía. No tengo estadísticas, pero me atrevo a decir que mucho más espacio que en otros poderes u organismos. De todos modos, todavía se puede y se debe avanzar muchísimo en la igualdad de género dentro del Poder Judicial. Trabajar para romper de una vez por todas el techo de cristal.

-¿La justicia Argentina es independiente realmente?

-Lo primero es la contestación concreta: La Justicia institucionalmente sí lo es. Le dije antes que el Poder Judicial es una de las tres patas del sistema republicano. Imagine una mesa (el sistema democrático constitucional) de tres patas (los tres poderes): si falta una se cae toda la mesa; si una se debilita, afecta a las otras porque rompe la simetría de fuerzas. Cada pata tiene su función específica e irremplazable en la mesa. Cada pata debe tener la robustez necesaria para cumplir su función para que la mesa no se caiga. Y a la vez, la robustez de cada pata asegura a las otras el cumplimiento de sus propias funciones. Esto es, resumidamente por cierto, una analogía de República, salvando las enormes distancias: una mesa sostenida por tres patas, independientes entre sí, pero que se necesitan mutuamente para contrapesarse. Como la República en la realidad no es una mesa sino seres humanos, esta independencia e interdependecia recíproca genera tensiones y juegos de poder y sin dudas que el Poder Judicial se ve afectado por esos juegos de poder, a veces más, a veces menos. El Consejo es un organismo plural, no solamente judicial, que administra el Poder Judicial. Este pluralismo, tanto institucional como político, muchas veces fue mal entendido y eso ha hecho que se pongan por delante las rencillas de coyuntura política por sobre las misiones y funciones institucionales del Consejo y eso afecta la independencia del Poder Judicial.

Pero también debemos enfocarnos en la independencia de los jueces individualmente considerados. Tienen realmente las herramientas necesarias para decidir los conflictos de su competencia con abstracción e independencia absoluta? Hay herramientas que son propias de cada magistrado y que forman parte de su personalidad: coraje, honestidad, responsabilidad, capacidad técnica, etc. Pero hay otras que deben ser provistas por el sistema: Si el proceso de las designaciones y los procesos sancionatorios no se perfeccionan, van a quedar “presos” de los juegos de poder extraños a la correcta administración de justicia y eso va a debilitar, por carácter transitivo, aquella independencia. Por eso hay que trabajar mucho dentro del Consejo para que los jueces puedan cumplir su función como corresponde y la sociedad les pueda exigir ese cumplimiento.

-¿Se puede revertir el descrédito que tiene la sociedad sobre la justicia? ¿Cómo?

-Claro que sí. Ese descrédito tiene un componente propio del Poder Judicial y su funcionamiento y también un componente cultural que condiciona y cuestiona hoy a cualquier autoridad. Es la autoridad lo que está en crisis; por lo tanto, las instituciones del Estado, que representan esa autoridad, se ven afectadas por ese descrédito también. Vea si no, el descrédito que sufren los otros poderes del Estado: tanto la institución presidencial como la legislativa también están inmersas en un descrédito que debe ser tenido en cuenta. Ahora bien, el Poder Judicial debe hacerse cargo de la cuota de descrédito que le corresponde y debe trabajar intensamente para revertirla. Al Consejo le cabe la responsabilidad de generar una justicia más accesible, más conocida en todas sus facetas y con la profesionalidad necesaria para mejorar el funcionamiento y la imagen de la justicia. Siempre digo, también, que en cuanto al Poder Judicial, su funcionamiento y sus componentes (empleados, funcionarios, magistrados, trabajadoras sociales), existen muchísimos, en realidad la enorme mayoría, que todos los días encaran sus funciones con un nivel de compromiso vocacional absolutamente admirable y que, si fuera conocido, alimentaria sin duda alguna un mejoramiento notable de la imagen del Poder Judicial. Pero claro, la noticia mala es mucho más noticia que la noticia buena; por lo que para el público, muchas veces el mérito queda tapado por el demérito. En esto de la información el Consejo tiene mucho para trabajar.

-Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales, ¿son una “clase privilegiada” de la sociedad Argentina?

-No. Yo me considero una “privilegiada” si se quiere, porque hago lo que me gusta donde me gusta; soy judicial porque quiero serlo, no por una cuestión solamente de necesidad de trabajar. Así que en eso me reconozco privilegiada. Y si usted pregunta a los judiciales en general, va a encontrar que esto es lo que piensan y sienten la gran mayoría. Pero hacer lo que nos gusta donde nos gusta nos lleva, a nosotros y a nuestras familias, un nivel de esfuerzo enorme y superlativo, donde se conocen horarios de inicio pero no de final del trabajo; donde ahora me encuentran en mi despacho y en un rato en el territorio en contacto con situaciones de enorme vulnerabilidad y absolutamente conmocionantes, buscando soluciones “ad hoc” para aportar algún granito de arena allí donde las emergencias son de vida o muerte y la solución que no es hoy, no es solución. Asi que, repito: esto no es un privilegio; es una responsabilidad enorme y permanente.

-En Mendoza tenemos una situación compleja y grave que es la del Juez Federal Walter Bento, quien está procesado (procesamiento firme) por graves delitos cometidos, supuestamente, en el ejercicio de su función de Juez. Además, pesa sobre sus bienes un embargo y sobre su persona un pedido de captura que no se ha materializado por poseer fueros por su calidad de magistrado. Walter Bento sigue administrando justicia. ¿Qué opinión tiene sobre esta situación particular?

-Ninguna. Y sería impertinente de mi parte tenerla. Porque aún no soy consejera pero seguramente, con el apoyo de los Magistrados, lo seré. Seré llamada a decidir ese tema?; no lo seré? Hoy no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay quienes tienen hoy a su cargo el tema que conocen la causa, los elementos con los que cuenta y con los que no cuenta. Yo, ciertamente, no vi la causa ni la conozco así que no me corresponde emitir opinión al respecto y menos siendo candidata a conformar el Consejo que debe decidir sobre la misma.

-¿Debe modificarse el reglamento disciplinario del Consejo?

-Si, claro. Algo expuse anteriormente. Procesos claros, transparentes, con plazos perentorios para las partes y para el Consejo, que investiguen hechos concretos y definidos en su inicio, garantizando el derecho de defensa y de control de las pruebas y que tengan resolución de acuerdo a los hechos invocados y las pruebas colectadas. Si un juez tiene una simpatía política u otra, o un pensamiento ideológico u otro, no tiene ninguna importancia. Si cometió irregularidades, las sanciones deben aplicarse rápida y eficazmente; y si no cometió ninguna irregularidad, el proceso debe terminar también rápida y eficazmente.

-¿Considera que la actuación disciplinaria del Consejo en la causa Bento es lenta?

-No estoy en condiciones de contestarle esa pregunta porque no conozco la causa. Sí considero y lo expresé en la pregunta anterior, que en general los procesos son tremendamente lentos porque la dinámica de la Comisión de Disciplina funciona con lentitud. Y esa lentitud implica en sí misma una enorme injusticia por partida doble: para el Magistrado o Magistrada convocados al proceso cuando al final se determina que no había materia sancionatoria; pero muy especialmente para la sociedad. Mire, hay un presupuesto que debería ser básico y elemental: la sociedad tiene derecho a tener certeza sobre las calidades de sus jueces/Juezas y el sistema de control tiene el deber de brindar esas certezas. Eso nos impone decisiones firmes en su contenido y rápidas en sus tiempos. Que se resuelva lo que deba resolverse por derecho; de manera tangible y clarificadora. Restaurativa, para hablar en términos conceptuales. Entonces, hay que trabajar sobre los procesos en lo reglamentario, en lo operativo y en la revisión de criterios que llevan muchas veces a su dilación “in eternum”.

-Dejando de lado la causa Bento, ¿considera correcto que cualquier Juez -con procesamiento firme por delitos graves en el ejercicio de sus funciones- siga administrando justicia?

-Lo que considero decididamente incorrecto es que el sistema promueva la indefinición y la falta de certezas, como vengo insistiendo. Más allá de un procesamiento o no en sede penal, si existen indicios graves, precisos y concordantes de la comisión de irregularidades de cualquier magistrado o magistrada en el ejercicio de sus funciones, existe constitucional y reglamentariamente la herramienta de la suspensión, que hoy sólo está habilitada reglamentariamente desde que se formaliza la acusación; que funciona con una lógica que no es exactamente la lógica penal pero que puede estar abastecida por elementos de un proceso penal en trámite. Si se mejoran los tiempos de los procesos sancionatorios, tanto en la etapa entre la denuncia y la acusación como en sus etapas posteriores, es una buena herramienta.

-En nuestro país ¿se hace justicia?

-Imperfectamente, como en todos los países del mundo. En medio de muchas miserias humanas, egoísmos, soberbias, conflictos. Con muchas cosas para renovar y para mejorar. Ese es mi objetivo si soy elegida; mejorar, mejorar, mejorar. Y cuando piensen que no hay nada para mejorar, seguir mejorando. Brindar a los juzgados las herramientas para ser mejores; para perfeccionar lo imperfecto. Mañana tenemos que estar mejor que hoy y pasado mañana mejor que mañana.