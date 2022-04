Dura advertencia de una diputada a quienes se opongan a cambiar el sistema de registro automotor

La semana pasada ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que apunta a reconvertir el funcionamiento de los registros de automotores. La iniciativa fue presentada en el Senado por Alfredo Cornejo mientras que "en espejo" el proyecto también fue presentado por Jimena Latorre en la Cámara de Diputados. El objetivo es que pase a comisiones pronto y Latorre dejó una advertencia para quienes se opongan a tratarlo.

En concreto, la legisladora mendocina subrayó que no cree que ningún diputado pueda levantar la voz en contra de un proyecto que trae beneficios a la ciudadanía. "No creo que ningún representante político pueda decir de cara a la ciudadanía que no quiere que este trámite sea más seguro y barato", manifestó en MDZ Radio.

Para Latorre, el proyecto que presentaron junto a Alfredo Cornejo es superador al sistema vigente y vendría a agilizar un sistema que data de 1958. En este sentido, tomó distancia de otros proyectos de reformas parciales y aseguró que lo que ellos plantean es un cambio de paradigma.

"La sociedad y la tecnología han avanzado. Todas las lagunas jurídicas y normativas se terminan llenando con discrecionalidad a través de disposiciones técnico-registrales que el usuario no conoce ni comprende en su totalidad. Eso vuelve engorrosa la tarea de los trámites que son obligaciones", manifestó.

"Evidentemente hoy no están funcionando bien y se convierten en cajas que se reparten discrecionalmente y no redundan en beneficios de celeridad y transparencia con los contribuyentes. Este proyecto viene a cambiar eso con utilización de tecnología", adhirió.

La iniciativa apunta a "crear un registro virtual donde los trámites se puedan hacer con formularios digitales". El objetivo es facilitarle los trámites a los usuarios y disminuir el costo de los mal llamados aranceles que son tasas retributivas", advirtió.

Por ese motivo, aseguró que si algún diputado o senador se opone a avanzar con estos cambios será porque tiene algún interés en juego. Sobre todo, teniendo en cuenta que históricamente los registros del automotor se han repartido entre personas vinculadas a referentes de distintos partidos políticos que se garantizan así un modelo de negocio con fines particulares.

"Creo que va a aprobarse. Es muy difícil oponerse a un proyecto que reforma íntegramente la legislación de 1958. Los anteriores eran reformas parciales que tocaban de un lado, pero no del otro y se terminaba acordando. No creo que nadie pueda oponerse a un sistema que viene a renovar, eficientizar, dar seguridad jurídica y poner las cosas por su nombre", sentenció Latorre.

"Estamos esperando que presidencia de ambas cámaras le den los giros a las comisiones para poder trabajar en adhesiones para llevarlo a recinto", finalizó.