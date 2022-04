AFIP respondió a las fuertes acusaciones de Horacio Rodríguez Larreta

La titular de la Administradora Federal de Ingresos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, respondió ante la furia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que éste enviara una carta cuestionando un dictamen que contempla un fuerte aumento de bienes inmuebles en CABA, en consecuencia a la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales.

Rodríguez Larreta sostuvo que es “ilegítimo, discriminatorio y atenta contra la seguridad jurídica”. En ese sentido, Del Pont señaló: "La metodología porteña está vigente desde 2012 y la AFIP la aplicó a partir de 2013 hasta que en 2018, durante la presidencia de Macri, se dio marcha atrás. Lo que hicimos nosotros es cumplir a rajatabla con lo que dice la ley y reparar el desvío. El jefe de gobierno porteño se equivoca al considerar como discriminatoria a una interpretación que, en verdad, no hace más que colocar en un pie de igualdad a los inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires con los del resto de las jurisdicciones provinciales".

Horacio Rodríguez Larreta cargó contra AFIP a través de una carta.

“No me sorprende que Larreta se oponga a mejorar los ingresos tributarios a partir del aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva. La reforma tributaria introducida durante el gobierno de Macri se propuso reducir el impuesto sobre los Bienes Personales a su mínima expresión”, dijo Del Pont.

"No puedo más que celebrar el llamado al diálogo que hace Larreta en su nota, pero me atrevo a dudar de su confianza en el consenso dado que la Ciudad de Buenos Aires no firmó el Consenso Fiscal. Nuestro gobierno, en cambio, está abierto a sumarlo para avanzar en una articulación favorable para todas y todos los argentinos”, concluyó.