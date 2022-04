Pelea entre “halcones” y el fracaso que presienten en el Frente de Todos

En la séptima edición de la Mesa del Poder, Marcelo Arce, Rubén Rabanal y Alejandro Cancelare analizaron la interna de Juntos por el Cambio, que recrudeció inclusive tras la firma del “manual de buenas prácticas” y las dudas que existen porque la oposición aún “no ha compartido su plan de gobierno pensando en 2023”. La Mesa analizó tambien “el desdoblamiento electoral de Tucuman”, que puso al Jefe de Gabinete, gobernador en uso de licencia, Juan Manzur, en el “ojo de la tormenta” dentro del Frente de Todos.

Por otro lado, la Mesa del Poder examinó las posibilidades que tiene el gobierno nacional de financiar al sector productivo para no terminar de “socavar” las exportaciones que tanto necesita Argentina. El invitado del poder de esta edición, Lisandro Nieri, diputado nacional de Juntos por el Cambio, acusó al Frente de Todos de seguir “emitiendo dinero” y utilizar la “alta inflación para justificar las cuentas públicas”.

La oportunidad que vio Bullrich y el rechazo que recibió de la UCR

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió el miércoles pasado en el Instituto Hannah Arendt para acordar un manual de “buenas prácticas políticas”, con el fin de ampliar la coalición opositora. La expectativa para el final de ese encuentro, tanto de la prensa como de la política era anticipar “el nuevo plan de gobierno” de Mauricio Macri para 2023. Sin embargo lo que floreció fue una disputa pública entre los “halcones” del movimiento. Así volvió a aparecer la figura de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, enfrentada con el presidente de la UCR Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. JxC abrió otra grieta que puede ser tanto “el principio de su separación", como "la puerta que permitirá unificar la unidad partidaria” entre el PRO y la UCR. El áspero debate que reapareció y los cruces públicos que tuvieron a Bullrich de protagonista fueron el centro de la expectativa política de la semana.

La oposición “no tiene plan de gobierno, y si lo tiene tampoco lo compartirá por temor a perder votos” por el costo político que inevitablemente tendrán las medidas que vienen, se analizó en la Mesa. Sobre esto, los especialistas se animaron a decir que JxC “todavía no tiene una figura que se anime a comunicar las malas noticias. Ya que si quieren realizar transformaciones drásticas para el país, el movimiento necesita a un vocero que asuma los platos rotos”. Esa figura pudo ser Javier Milei, porque el diputado tiene entre sus seguidores quienes impulsan hasta el momento, “el voto castigo” y apoyan “las medidas extraordinarias” que se deberán tomar para solucionar nuestros problemas económicos. Sin embargo, el bando que maneja dentro del PRO Horacio Rodríguez Larreta y los correligionarios que siguen a Gerardo Morales “rechazan que el diputado libertario sea parte de Juntos por el Cambio”. Mientras tanto la figura “anti casta política” que planteó Milei se acrecienta a niveles exponenciales y Bullrich no quiere dejar pasar ese tren que les permitirá dar “la última estocada” para sacar al Frente de Todos del Ejecutivo.

Síntomas que preocupan en el Frente de Todos: desdoblamientos electorales y funcionarios de doble discurso

La grieta del Frente de Todos cada día se acrecienta más y tanto sus funcionarios como sus aliados están tomando la iniciativa de separarse paulatinamente de las figuras políticas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El primer síntoma se ha manifestado: el desdoblamiento electoral de Tucuman explica que el PJ no quiere sufrir nuevamente un 2015, donde la oposición se quedó con una presidencia y varias provincias que eran peronistas. Esta separación prematura puso en “el ojo de la tormenta” al Jefe de Gabinete, gobernador en uso de licencia, Juan Manzur, dentro del Frente de Todos. La Mesa del Poder aseguró que “será una tendencia replicada por otros gobernadores del Partido Justicialista que ven en peligro a sus provincias” debido a la “inestabilidad política y económica” que transmite y gestiona la Presidencia de Alberto Fernández.

El segundo síntoma que explica la “no unidad partidaria y el no respeto a sus líderes”, fue “el doble discurso” que manifestó Martín Guzmán, ministro de Economía, en su presentación ante el Foro Llao Llao en Bariloche. Por un lado, cuando se encuentra reunido con Cristina Fernández de Kirchner y debe explicar sus medidas públicamente, dice lo que quiere escuchar la vicepresidenta, “el crecimiento del país a partir de la emisión de dinero para fortalecer la ayuda económica a la gente”. En privado, ante el empresariado que asistió a las conferencias en Llao Llao, Guzmán reconoce casi todo lo contrario a lo que declara y hace como ministro. Esta “falta grave” de mantener un doble discurso puede hacer “recrudecer la inestabilidad de las variables macroeconómicas” y la apatía ya existente con relación al país un empresariado que non va a invertir en un Estado que dice una cosa y piensa lo contrario.

Alberto Fernández prometió abrir el grifo ¿Saldrán dólares?

La Mesa del Poder aseguró que el gobierno nacional posee una desconexión entre lo que tienen que hacer con lo que deben solucionar: crecer el volumen de las exportaciones nacionales a un costo mínimo de producción. Sin embargo, el principal problema que tiene el sector productivo es que no pueden importar insumos tanto destinados al mercado local como las exportaciones. Por esa razón, los empresarios protestan contra el gobierno nacional para pedirle que baje trabas a la producción. Alberto Fernández, Roberto Felletti y Martín Guzmán le prometieron esta semana a distintos sectores que iban a tener dólares para que la producción nacional no se detenga. Pero el problema principal no es el espíritu emprendedor o no del Estado, sino la insuficiencia de dólares para poder destinarlos para la compra de insumos para la industria y cumplir las promesas que hizo el gobierno estos días. Esta realidad la adelantó el secretario de industria Ariel Schale, cuando le pidió al sector productivo que licencie a su planta productiva, porque el gobierno no tiene fondos para liquidar las importaciones. En síntesis, presidente prometió abrir el grifo, sin antes revisar las tuberías y si la manguera por donde sale el desembolso de dinero, está en condiciones para hacerlo.

La maquinita que debe parar de producir

El diputado nacional del Juntos por el Cambio Lisandro Nieri explicó que la prioridad primaría del país es crear un proceso de consolidación fiscal que requiere gastar sólo los recursos que tiene para no incrementar el déficit. El legislador cargó contra la “maquinita del dinero” que sigue acelerada a pesar del acuerdo con el FMI y pidió parar la producción de billetes, porque serán los “jubilados y asalariados” que “verán su dinero, como se les derrite en sus manos como un helado” debido a la pérdida del poder adquisitivo que están produciendo el Frente de Todos. Por otra parte, el diputado manifestó que es “muy pronto para hablar de candidaturas” y que le da “vergüenza hablar sobre la interna del Juntos por el Cambio”.

