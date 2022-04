La picante frase de Aníbal Fernández contra Mauricio Macri

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tomó distancia del albertismo y se encolumno discursivamente con el kirchnerismo al afirmar que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “la deben pagar quienes la hicieron". El polémico funcionario además respaldó el proyecto que presentó el Frente de Todos en el Senado con el que se busca crear un fondo con recursos recuperados de la evasión fiscal.



“La deuda la tienen que pagar los que la hicieron y se la fugaron. Hubo incluso gente que cobró comisiones por las deudas que se tomaron y eso debe ser investigado”, indicó Fernández y lanzó una fuerte acusación en contra del expresidente. “En 2019, cuando perdieron las PASO Macri hizo una corrida y le avisó a todos sus amigos para beneficiar a todos sus amigos”, aseguró.

Fiel a su estilo, el ministro lanzó una fuerte frase en contra del expresidente Mauricio Macri: "No es justo que el pueblo argentino se coma el viandaso que hizo este corrupto que se llevó la guita afuera o haciendo lo que hicieron con este tipo de cosas".

Además agregó: "¡Garpenlá, viejo!. Te la llevaste, la tenés declarada y pagaste tus impuestos, bienvenido sea. Es tu historia y no me interesa a donde la tenés, es tu vida y no me interesa. Ahora, la que te llevaste por evasión la tenés que garpar, no tiene solución, y está legislado".

Señalando estas maniobras políticas sobre el uso del dinero que el FMI envió a Argentina es que el ministro de Seguridad respaldó el proyecto que el oficialismo envió al Congreso para utilizar recursos recuperados de la evasión fiscal para el pago de la deuda. “Me pone contento que estemos discutiendo estas cosas. Hay que analizar la evasión en Argentina. Este proyecto no crea un impuesto, se trata de recuperar lo que está afuera”, remarcó Fernández.

Internas en el Frente de Todos

A pesar de que la distancia entre el albertismo y el kirchnerismo es cada vez más evidente, el funcionario aseguró que en el Frente “empujan todos para el mismo lado” y consideró que los resultados del crecimiento que experimenta la economía “se van a ver”.



“Los productos que componen la canasta básica aumentaron un montón debido a la guerra (Ucrania-Rusia) generó situaciones que nos complicaron porque impactaron en los precios de lo que consume la gente. Pero los resultados del crecimiento se van a ver”, indicó.