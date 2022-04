José Luis Ramón va contra el aumento de tarifas e incomoda a aliados del Frente de Todos

José Luis Ramón, diputado provincial electo del Frente de Todos, presentó una medida cautelar ante los juzgados, solicitando la suspensión de las audiencias públicas convocadas por el Ministerio de Energía de la Nación para el mes de mayo. El exlegislador nacional inició una demanda colectiva en la Justicia Federal para que se declare la nulidad del aumentos de tarifas y se enfrentó a funcionarios de alto rango del oficialismo nacional, espacio que ocupa hace menos de un año. "A nosotros nos eligieron por la defensa de los consumidores. Si los productores de energía rosquean con el Frente de Todos, está mal. Eso no significa que nos salgamos del frente. Es poner un freno",

En diálogo con MDZ, Ramón explicó detalles de la cautelar: "El llamado de audiencia pública se remonta al 2021 cuando la Secretaria de Energía de la Nación y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) llamaron a una audiencia publica para ajustar el valor del año pasado. Se permitió aumentar el valor del producto de electricidad y desde el primer momento no lo avalamos porque hubo un informe de la Sindicatura General de la Nación que decía que las empresas no hicieron las inversiones prometidas para dicho aumento".

"Este año, en febrero, llamaron a otra audiencia y las empresas proveedoras llegaron a la conclusión de que había que aumentar un 20% el valor de la factura de los usuarios. Pero en ningún momento se emitieron los informes correspondientes. Se ocultaron porque no se hicieron las inversiones. Faltan informes tanto de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría de la Nación. Nosotros sabemos que no están porque no hicieron las inversiones".

Se teme por un fuerte aumento de tarifas en los próximos meses.

La nueva convocatoria a audiencias públicas está planteada para los días 10,11 y 12 de mayo, en los que se tratarán los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST); los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), y la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para 2022-2023.

En ese sentido, Ramón señaló: "Pedimos una medida cautelar para que se suspenda y después aparece un audiencia para que se aumente el producto del gas, otra para la electricidad y otra para tratar la segmentación de los usuarios. El tema es que que va a generar un 65% de aumento para la clase media".

Su papel en el Frente de Todos

José Luis Ramón se sumó a las filas del Frente de Todos durante el armado de listas para las elecciones legislativas de 2021, pero en esta ocasión parece estar en desacuerdo con funcionarios nacionales influyentes en la temática de tarifas. "Nuestra principal bandera son los consumidores. Con todo el respeto que le tengo al presidente (Alberto) Fernández, no vamos a permitir que se abuse de ellos. A nosotros nos eligieron por la defensa a los consumidores. Si los productores de energía rosquean con el Frente de Todos, está mal. Eso no significa que nos salgamos del frente. Es poner un freno".

Consultado por su relación con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, comentó que "no hay diálogo con Martínez. Nunca nos respondieron. Se pretende cobrar según la cara del cliente y donde se segmenta sin hacer las inversiones correspondientes".