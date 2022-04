Cristina Fernández de Kirchner tuvo su propio acto por Malvinas y contó qué le regaló a Alberto Fernández

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza este sábado su propio homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas, a 40 años del inicio de la guerra, en el Senado de la Nación.

La vicepresidenta está acompañada del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en un acto que no cuenta con la presencia de Alberto Fernández.

El presidente protagonizó más temprano otro homenaje, en el que le reclamó a Gran Bretaña que abandone la "injustificada y desmedida" presencia militar en las Malvinas.

Durante su discurso, la vicepresidenta contó cómo vivió la guerra desde Río Gallegos, donde tenían que proteger las ventanas y no podían salir de noche. Además recordó qué hizo el 14 de junio de 1982, día en el que cayó Puerto Argentino.

También dio detalles de cómo se gestó el proyecto que permitió identificar los cuerpos de los soldados enterrados como NN en Malvinas. "Hoy, de los 121 combatientes hay 119 identificados", aseguró.

En otro tramo de su discurso, la presidenta se refirió a Alberto Fernández y aseguró que le envió un libro de regalo por su cumpleaños. "Para que después la vocera presidencial no diga que no le regalé nada por su cumpleaños", ironizó.

"Les recomiendo un libro. 'Diario de una temporada en el quinto piso'. Es un libro que relata las experiencias del gobierno de Alfonsín y los equipos económicos. Hoy se lo mandé de regalo al presidente", chicaneó.

Tras aclarar que "los peronistas no podemos ser, por origen, por historia, antimilitares", Cristina Kirchner se preguntó por qué el último gobierno militar pensó que el Reino Unido no iba a responder ante la operación argentina en las Malvinas y que Estados Unidos no iba a colaborar con su aliado.

"El mundo y la geopolítica no se divide entre los buenos y los malos. Eso es para Netflix. Es para eso. Nosotros tenemos que situarnos en la realidad de nuestra patria y desde ahí mirar el mundo y tomar decisiones. No hay buenos y malos, hay intereses. Entonces, los argentinos, quienes aspiran a representarlos a ellos y a ellas, deben saber que es sobre ellos sobre los que hay que planificar", completó la vicepresidenta.