Las sorpresas, homenajes y todas las perlitas que dejó la jura de los nuevos senadores

La Legislatura de Mendoza vivió este martes una agitada jornada en la que juraron los 19 senadores provinciales que renovarán la mitad de las bancas del Senado a partir del 1º de mayo. Durante la sesión preparatoria se dieron algunos hechos llamativos y también dijeron presente importantes dirigentes políticos mendocinos.

Se trata de los legisladores electos en los comicios del 14 de noviembre de 2021 que asumirán formalmente dentro de dos semanas, durante la Asamblea Legislativa en la que el gobernador Rodolfo Suarez inaugurará el nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Casa de las Leyes.

Durante el acto institucional presidido por el vicegobernador Mario Abed prestaron juramento los radicales Claudia Najul, Alejandro Diumenjo, Ángela Floridia, Fernanda Sabadín, Mario Ana,, Martín Kerchner, Mariana Zlobec, Abel Freidemberg y Jésica Concepción Laferte. También lo hicieron los dirigentes del PRO Gabriel Pradines, Valentín González y Germán Vicchi. Todos estos integrarán el frente Cambia Mendoza en la Cámara Alta.

Por su parte, los peronistas que juraron fueron Gerardo Vaquer, Adriana Cano, Alejandro Bermejo, María Mercedes Derrache, Helio Perviú, Pedro Javier Serra y Alejandra Barro que se sumarán al Frente de Todos.

Juramento con sello peronista

De las 19 juras que tuvieron lugar este martes, solo una se apartó del protocolar “Sí, juro” que responden ante la consulta del vicegobernador.

La senadora peronista Adriana Cano, quien dejará su actual cargo de jefa de la Anses de Las Heras, optó por una frase diferente al resto de sus colegas.

La senadora @Adry_Cano juró por "Eva y Juan Perón" y por "las y los militantes peronistas". @mdzol pic.twitter.com/pfFn4FeWnN — Gianni Pierobon (@gmpierobon) April 19, 2022

“Por mi abuelo Domingo, por Eva y Juan Perón y por los y las militantes peronistas, sí, juro”, fueron las palabras que utilizó la dirigente que milita en el Partido Justicialista junto al sector que lidera el ex vicegobernador Carlos Ciurca.

El sorpresivo cambio de nombre

Sobre el final de la sesión preparatoria, la nueva composición del Senado eligió a la persona que ocupará la Presidencia Provisional del cuerpo a partir de mayo. La elegida fue Natacha Eisenchlas, primera mujer radical en desempeñarse en este cargo institucional, que en el último tiempo estuvo en manos de Juan Carlos Jaliff.

El senador Martín Kerchner propuso que Eisenchlas ocupe este lugar y con 37 votos afirmativos fue ratificada, mientras que ella votó por la senadora Gabriela Testa.

Pero un hecho que sorprendió a varios de los presentes durante la jura de la nueva presidenta previsonal del Senado fue que el vicegobernador Abed la llamó Natalia, en lugar de Natacha. Posteriormente ella misma se encargó de aclarar este cambio de denominación.

La senadora @NEisenchlas juró como presidenta provisional del Senado provincial. Sorprendió a algunos de los presentes que el vicegobernador @MarioAbedok la nombró Natalia. Se trata del nombre que figura en el DNI pero la legisladora radical se autodenomina Natacha. @mdzol pic.twitter.com/bBolPUod5h — Gianni Pierobon (@gmpierobon) April 19, 2022

“La verdad es que me llamo Natalia, pero me dicen Natacha. Mi mamá y mi papá me quisieron poner Natacha y no se permitía en ese momento, entonces me pusieron Natalia”, explicó.

Respecto al nuevo rol que desempeñará, la dirigente suarista dijo que “ser la primera presidenta provisional de mi partido, en el cual milito hace 36 años, habla de lo que nos ha costado a las mujeres ocupar espacios de exposición pública y también de los logros que hemos conseguido. Es una gran responsabilidad porque además de ser mujer hoy ocupo el mismo lugar de Juan Carlos Jaliff y es un desafío enorme porque es un hombre de la democracia”.

Las presencias destacadas

Al evento asistieron dirigentes de los ámbitos político, social, gremial y familiares de los senadores electos, quienes los acompañaron durante la toma de juramento.

Entre las figuras políticas destacadas hubo varios intendentes que se acercaron a la Legislatura. Los jefes comunales Ulpiano Suarez (Capital), Matías Stevanato (Maipú), Tadeo García Zalazar (Goody Cruz), Sebastián Bragagnolo (Luján), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Roberto Righi (Lavalle) brindaron su respaldo a los senadores provenientes de sus departamentos. También estuvo el malargüino Juan Manuel Ojeda, que acompañó el la jura a su pareja, Jesica Laferte.

Los diputados nacionales del PRO Omar de Marchi y Álvaro Martínez se sumaron al acto en el que juraron tres senadores provinciales de su partido.

El ex gobernador peronista Celso Jaque también fue uno de los dirigentes que dijeron presente durante el encuentro y la actual ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal representó al gabinete provincial.

El café de dos aspirantes a la Gobernación

En la previa del inicio de la sesión preparatoria, se pudo ver juntos en un café de la Peatonal a dos dirigentes de Cambia Mendoza que tienen serias aspiraciones de competir por la Gobernación en 2023.

Los diputados nacionales del PRO @omardemarchi y @lMartinezAlvaro ingresan a la Legislatura. Hoy juran tres senadores provinciales de este partido. @mdzol pic.twitter.com/BcnzzGi9Db — Gianni Pierobon (@gmpierobon) April 19, 2022

Se trató del diputado nacional del PRO, Omar de Marchi y el exdiputado nacional radical Luis Petri, quienes compartieron una charla en un local ubicado en Sarmiento y Avenida España.

Ambos han manifestado públicamente que están anotados en la carrera por suceder a Rodolfo Suarez, aunque señalan que todavía no es momento de explicitar candidaturas.

La despedida de Jaliff

Tras desempeñarse durante los últimos 12 años como senador provincial y luego de un periodo como vicegobernador, Juan Carlos Jaliff abandonará la Legislatura a partir de mayo.

Durante la sesión preparatoria hubo una suerte de despedida anticipada de parte de los senadores, ya que su última participación como senador tendrá lugar en la sesión de la semana que viene.

No obstante, Abed no podrá presidir ese encuentro ya que estará a cargo del Ejecutivo provincial, por el viaje a Israel del gobernador Suarez. Por esta razón, sobre el cierre de la sesión de hoy expresó: “Me encantaría que termine esta sesión el doctor Juan Carlos Jaliff. Lo invito a la banca”. El presidente provisional saliente se acercó al estrado y dijo que “no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión”, para luego abrazar al vicegobernador.

Luego de la sesión, Jaliff sostuvo que “son muchos años trabajando en la Legislatura. Paradójicamente inicié mi carrera en la función pública en el 1983, teniendo 32 años. como secretario del bloque de Diputados de la UCR. He tratado de cumplir con la obligación de un legislador siendo parte de la oposición y del oficialismo”.

Vicepresidencia vacante

Si bien durante la sesión de hoy se eligió a la presidenta provisional del Senado, la Vicepresidencia y la Vicepresidencia Primera del cuerpo quedaron vacantes por el momento.

El primero de esos lugares correponde a la oposición, por lo que el Frente de Todos debería designar a su postulante. No obstante, el peronismo todavía no resuelve quiénes se desempeñarán como autoridades legisaltivas. Desde el espacio sostuvieron que en las próximas semanas habrá charlas entre los principales referentes para definir los nombres y afirmaron que lo más probable es que las den a conocer durante los primeros días de mayo.