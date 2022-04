La crítica de un exlegislador pampeano tras el escándalo por Pampetrol

En una entrevista con MDZ Radio, Juan Carlos Passo, exdiputado nacional y exsenador nacional por La Pampa, aseguró que esa provincia se ha vuelto un Estado “feudal” como consecuencia de que la oposición no ha podido ganar elecciones generales y no ha podido brindar alternancia política. Por otra parte, Passo habló del “escándalo del ministro de Hacienda que admitió públicamente haber evadido impuestos”.

El exlegislador es un dirigente de una extensa trayectoria dentro del Poder Legislativo nacional y en varias ocasiones representó, en ambas cámaras, al radicalismo pampeano. Actualmente, el dirigente se encuentra dentro de la coalición de Juntos por el Cambio y contó que, a raíz del escándalo pampeano de Pampetrol, se “ve cómo en las instituciones de la provincia hasta sus propios funcionarios públicos no respetan las leyes constitucionales”.

“La Pampa se ha convertido en un Estado feudal, donde sus propios funcionarios se creen más que la propia constitución, la soberbia es muy fuerte y eso quedó demostrado con el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, que públicamente declaró que sabe como evadir impuestos sabiendo que la gente se desangra para poder pagarlos”, comentó.

“Cuando vi el video del ministro tuve que pedir permiso para poder viralizar y denunciar al funcionario que paró una sesión de recinto y pidió que apagaran los dispositivos para exponer el famoso ´lo hicimos para evadir el impuesto a la ganancia'", agregó.

Asimismo, el dirigente de Juntos por el Cambio reconoció la complicidad de su bloque político al no denunciar al funcionario en diciembre del año pasado. "Sin embargo, yo lo denuncié y cumplí con mi deber", confesó.

También, el exsenador nacional describió que en tres ocasiones denunció al ministro peronista. “Fue en febrero del 2021 en la Fiscalía de Investigación Administrativa, también en el Tribunal de Cuentas y en el Fuero Federal. Porque en las rendiciones de cuentas de transferencia a los municipios descubrí que faltaban 2 mil millones de pesos y luego, el ministro lo reconoció y me respondió 'sí me olvidé de cargar un renglón de 2 mil millones de pesos de partidas indeterminadas'. Este es el manejo que tienen de la información pública, siendo que La Pampa es una de las 4 provincias que no tienen una ley para el acceso a la información pública”, explicó.

Al mismo tiempo, respecto al caso del ministro peronista que todavía no fue removido de sus funciones y que su propio gobernador, Sergio Ziliotto “no quiere remover”, Passo reconoció que "la Justicia pampeana es lineal al Poder Ejecutivo provincial".

“Estamos luchando para que el ministro deje el cargo y para recuperar el respeto a las instituciones pampeanas”, concluyó el exdirigente del radicalismo que ha cumplido funciones tanto de diputado nacional como de senador.