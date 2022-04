El ex kirchnerista que será diputado por el PRO y milita con Bullrich

En octubre de 2005, previo a las elecciones, Enrique Thomas aparecía en la cartelería callejera junto a un fotoshop de Néstor Kirchner. Eran las elecciones legislativas y Thomas se transformaría en diputado de la Nación. Diecisiete años después, está a punto de integrar el bloque PRO de la Legislatura provincial y milita la candidatura presidencial de Patricia Bullrich a quien reconoce como su jefa política, luego de haber trabajado varios años en Buenos Aires junto a ella

-¿Con que expectativas llegará a la Legislatura a partir del 1 de mayo?

Estoy encantado de estar en Mendoza, luego de haber trabajado tanto tiempo en Buenos Aires. Estuve 8 años en el Congreso y luego, cuando hubo una reformulación del Gabinete, Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad de la Nación me convocó para la Secretaría de Seguridad interior, por lo que pude hacer una articulación con las provincias. Cuando perdimos el Gobierno en 2019, volví a Mendoza, a mi cargo en el Instituto Nacional de la Vitivinicultura y me jubilé el año pasado. También me vine a militar dentro del PRO local y entré a Legislatura figurando quinto en la lista de candidatos a diputados provinciales por el primer distrito dentro del Frente Cambia Mendoza. Hicimos una excelente elección en noviembre pasado, en especial en ese distrito electoral.

-¿Qué temas le gustaría trabajar como legislador provincial?

Sin duda uno de los temas que me apasiona es la seguridad. Es un tema por el que siempre falta algo por hacer. Además, todo lo vinculado a lo económico vitivinícola. Ambos son mis grandes temas. Me gustaría aplicar todo lo que aprendí en el Congreso. Incluso creo que habría que modificar esta situación de que dista tanto la elección de la asunción. Las elecciones son en octubre y en este caso fueron en noviembre, y recién asumimos en mayo.

¿Va a integrar el bloque PRO, siempre dentro del Frente Cambia Mendoza?

Sí, pasaremos a tener 9 legisladores provinciales del PRO, 4 diputados y 5 senadores, lo cual habla de un crecimiento del partido a nivel provincial. Vamos a complementarnos con la UCR y hacer aportes. Además tenemos dos diputados nacionales. Tenemos un desafío y es seguir creciendo siempre dentro del Frente Cambia Mendoza.

¿Piensa que el diputado nacional Omar de Marchi (PRO) será candidato a gobernador por fuera de Cambia Mendoza?

Falta mucho tiempo para los comicios del año próximo, hay que ver en primer lugar si la provincia desdobla las elecciones o no. No hay que hacer especulaciones porque la sociedad quiere vernos trabajando, la gente está muy enojada, la situación económica es terrible y la inseguridad también. Creo que todos los dirigentes de Cambia Mendoza están pensando en solucionar los problemas de la gente.

¿Qué cambió del Thomas de 2005 que posaba al lado de Néstor Kirchner?

(Risas)Yo tengo mi origen peronista, desde los 16 años empecé a militar en el peronismo. Tuve una gran esperanza con la llegada de Néstor Kirchner al poder. Empecé a desilusionarme con lo que vi y mi gran decepción fue la Concertación Plural. Pero mi límite fue la guerra que en 2009 emprendió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra el campo. Yo soy ingeniero agrónomo y tuve la oportunidad de ver toda esa situación, la prepotencia, la soberbia. Siendo presidente del bloque de diputados peronistas no kirchneristas que integrábamos con dirigentes como Felipe Solá o Francisco De Narvaez, enfrenté al kirchnerismo, incluso llegué a la Corte la ley de Medios, que se suspendió nueve meses gracias a mi planteo.

¿Cómo se hizo del PRO?

Con Patricia Bullrich vi otra lógica, otra forma de trabajo. En Argentina se considera un mérito no cambiar nunca. Sos bancario, te jubilás como tal. Yo cambié porque el peronismo que yo conocí fue secuestrado por el kirchnerismo.

¿Eso también lo ve en el peronismo de Mendoza?

Lo veo especialmente en el peronismo de Mendoza. La presidenta es Anabel Fernández Sagasti, una dirigente de La Cámpora que sólo ha llevado a la derrota al PJ. Llevan 7 derrotas y esto seguirá así hasta que este grupo deje de ser parte del poder partidario. En la provincia se ve claramente una usurpación de La Cámpora mientras la sociedad mendocina piensa totalmente lo contrario.

¿Usted cree que Patricia Bullrich tiene que ser la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio?

Patricia Bullrich es mi jefa política y tiene que ser la candidata a presidenta porque tiene lo que hace falta para cambiar el país. Para que Cambiemos sea cambiemos y no sigamos. Hay que hacer una reforma laboral que ella es capaz de hacer, por ejemplo.

¿Macri fue “sigamos”?

Él intentó hacer cambios pero creyó en el gradualismo y ese fue su gran error.Además de la política social de seguir generando cambios sociales. Acá hay que tener claro que hay dos candidatos posibles a presidente: Bullrich o (Horacio Rodríguez) Larreta, no hay tiempo para instalar a nadie más y eso en el radicalismo lo tienen que entender. Yo creo que en este caso pasará como cuando Menem fue a la interna con (Antonio) Cafiero (año 1989): él tenía el carisma y Cafiero la estructura. Patricia ha caminado el país y creo que va a terminar siendo la candidata.