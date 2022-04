María Eugenia Vidal chicaneó a Javier Milei por hablar de 'la casta'

La diputada nacional María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio) volvió a marcar sus diferencias con su colega Javier Milei (La Libertad Avanza) y si bien coincidió en que se ha formado en la Argentina una suerte de "casta" política en algunos sectores, aseguró que también hay que "combatirla" cuando se está en el gobierno.

"Sin dudas que una parte de la política se convirtió en una casta. Ahora una cosa es hablar en contra de la casta y otra es combatirla de verdad", declaró María Eugenia Vidal durante una entrevista en el canal TN, al ser consultada sobre las críticas de Javier Milei a lo que él considera la 'casta' en la política.

Para reforzar su idea, la exvicejefa de Gobierno comentó su experiencia durante su gestión en la provincia de Buenos Aires: "Cuando yo fui gobernadora, me peleé contra la casta y me tuve que ir a una base militar. Me peleé contra el 'Pata' Medina, con los Moyano, con los que son casta de verdad, y no importa el gobierno que venga, porque impiden que la Argentina se desarrolle".

En ese sentido, Vidal se alejó más del economista libertario, quien acusa al oficialismo y la oposición de ser "lo mismo", y subrayó que "una cosa es hablar y otra muy distinta es hacer cuando estás gobernando".

"Las soluciones mágicas no existen y las peleas se dan poniendo el cuerpo", manifestó.

Por otro lado, la diputada se refirió a la cena privada que compartió hace un par de días con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Federico Pinedo, en la que se analizó la situación del país y el desarrollo de las internas dentro del PRO de cara a las elecciones del año próximo. "Hablamos de la preocupación que genera la situación política, económica y social de hoy. La crisis se llevó la mayor parte de la conversación. También comentamos la responsabilidad que tenemos de ofrecer una alternativa real en 2023 y ofrecerle un plan real a la gente", enumeró.

Respecto a las candidaturas, Vidal señaló que "son un tema" pero advirtió que "no pongamos el carro delante del caballo", porque "la gente quiere vernos trabajar juntos". "Eso no puede ser prioritario en relación a los problemas de la gente", remarcó.