La crisis pos pandemia que vuelve a agitar áreas sensibles

Luego de dos años de pandemia en los que el covid-19 era el único tema, las familias hasta se habían “olvidado” de la convivencia con la gripe, resfríos y problemas de salud de la vida cotidiana. Sí, había una pos pandemia y no era inocua. Por eso hay centros de salud y hospitales privados repletos de personas, niños llorando en las guardias, farmacias sin stock de analgésicos, con escasez de remedios y hasta sin vacunas.

El problema es que también se generó una duda estructural: si había algún plan pos pandemia para gestionar Mendoza fuera de la cápsula que generó la irrupción del nuevo coronavirus desde marzo del 2020. Y no solo en salud. Tras la crisis por el covid, Mendoza aún debe “curarse” de problemas de salud, aún debe producir riqueza para vivir, aún debe generar oportunidades.

La ministra Ana María Nadal.

Desgaste

El gobernador Rodolfo Suarez volvió a abrir las puertas de su despacho para recibir a los representantes gremiales de los médicos. Fue la segunda vez en dos años en los que el conflicto le estalla a él personalmente. Eso le genera algún desgaste extra, lo sobreexpone con un área sensible: desde que asumió, lo ocurrido en salud fue uno de los ejes de su discurso por lo que consideró un resultado exitoso en la gestión de Salud. Y por eso cualquier reclamo en ese ámbito toca una fibra sensible. Claro, desde marzo del 2020 no había un Ministerio de Salud, sino un “Gobierno dedicado exclusivamente” a la salud. El ministerio de Turismo pasó a ser una cartera de logística sanitaria. Hacienda volcó todos los recursos a la atención de la pandemia. Educación hasta se olvidó de arreglar las escuelas para, también, ser parte de la maquinaria para enfrentar ese problema.

Hay una situación que parece extraña: el Gobierno acordó en paritarias con todos los sectores pero ni los acuerdos salariales firmados sirvieron para calmar los problemas. Aún con eso firmado, los hospitales siguen con medidas de fuerza. Esa situación desnuda dos realidades. Alguna impericia para la gestión política de los conflictos y la pelea sin tregua por el poder entre los gremios estatales que tienen la representación de los trabajadores de la Salud, pelea que incluye representatividad y también dinero. AMPROS es un gremio que tuvo buena llegada a los gobiernos radicales, pero que con el cambio de gestión se alejó.

Aseguran que hubo quiebres insalvables. Desde el Gobierno cuestionan a ese gremio y aseguran que sobreactúa, justamente por haber perdido legitimidad interna. También hubo una decisión de vaciarlos: la gestión de Suarez tuvo más acercamientos con ATE, conducido por Roberto Macho, y le dieron “el logro” de incorporar a un mejor régimen salarial a los enfermeros profesionales, una especie de “vendetta” contra el gremio de los médicos. “AMPROS busca hacer más ruido porque tiene una disputa interna muy fuerte y ya no representa a los médicos”, cuestionan. Y apuntan contra algunos de los referentes que, aseguran, ganan el doble que el gobernador. “Crean una pelea que no existe. Los prestadores son médicos que muchas veces tienen un cargo, que trabajan en relación de dependencia y que refuerzan el sistema. Es un mecanismo de refuerzo y tienen buenos ingresos”, aseguran. Allí aseguran que "no se va a ceder" para otorgar nada irracional.

La planificación del sistema de salud de la provincia enfrenta una crisis particular: desde hace décadas se menciona la necesidad de descentralizar la atención, pero la pandemia centralizó todo en los hospitales y hasta hubo centros de salud cerrados. Ahora volver a armar la red se complica desde la gestión y hasta desde lo cultural. Ver al hospital Notti saturado parece una foto de hace dos décadas.

En el Ejecutivo aseguran que la situación de saturación del sistema estaba prevista, que se esperaba un crecimiento de la demanda porque, incluso, la población no tiene los anticuerpos habituales por los dos años de encierro y semi encierro. Que hay recursos y que más allá de las demoras hay capacidad de respuesta. El Ministerio de Salud suma problemas por la situación de desborde de la OSEP, la obra social de los estatales que va a necesitar más rescates presupuestarios. Incluso por otros efectores privados que también están en problemas. A nivel corporativo, tiene una presión extra de sectores que tienen un poder de extorsión enorme, como ocurre con los anestesistas, los trabajadores de la salud que tienen salarios más altos y que desde hace años mantienen una relación política nociva con todo el sistema.

Las tensiones no son inocuas internamente. Hay quienes cuestionan la gestión de Nadal asegurando que no hubo plan pos pandemia y que en esa repartición se aíslan para tomar decisiones. Incluso tensan la cuerda y cuestionan que no se haya ejecutado el plan 2021: que Nadal tuviera un final decoroso y fuera candidata en las elecciones anteriores, como ocurrió con Mariana Juri, otra funcionaria que fue clave en la primera etapa de la gestión de Suarez. Algunos, incluso, se remontan más atrás y hacen pensar algún resentimiento que les quedó del primer cimbronazo que tuvo la gestión de salud del “equipo” de Cambia Mendoza: la renuncia intempestiva de Rubén Giacchi, durante el gobierno de Alfredo Cornejo.

Los opositores dentro del Gobierno llaman a Salud como “Ministerio de la Vacuna”, porque consideran que no han logrado sacar de ese eje a la cartera liderada por Nadal. El Gobernador sostiene a su equipo, aún a pesar de las críticas y las embestidas internas. Ocurre no solo en Salud, sino en otras áreas sensibles, como Seguridad. Allí hay una prioridad: tratar de construir una agenda de gestión propia, que cambie el eje. Suarez sabe que ya se dio vuelta el reloj de arena: la gestión, como le ocurre a todos los gobernadores de Mendoza, entró en la etapa donde debe lidiar con las ambiciones de sus correligionarios, las mezquindades de cada sector y las carencias que buscan revertir.