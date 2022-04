Alfonso Prat-Gay reveló a cuánto se iría el dólar antes de una dolarización

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay se mostró muy preocupado por el avance de la inflación y el fracaso de las políticas económicas aplicadas por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Sin embargo, rechazó la dolarización como una opción para resolver ese tema.

"La persona que trajeron para solucionar esto (Feletti) acaba de decir que la cosa se va a poner fea. Desde que asumió, sus propuestas no funcionaron y se aceleró la inflación. Y sin embargo siguen redoblando la apuesta", sostuvo el ex funcionario nacional.

"Los que tendrían que resolver el problema están perdidos y peleados entre sí, entonces es normal que la gente desconfíe de su moneda", agregó el economista.

En ese sentido, Prat-Gay se refirió a la problemática de los aumentos y consideró que "no es de este Gobierno ni tampoco del anterior". "El problema que estamos atravesando hoy tiene nombre y apellido: Cristina Fernández de Kirchner. A partir de ahí todos los gobiernos han tratado de ordenar el descalabro de su gestión. Ella no ha aprendido de eso y quiere hacer populismo sin recursos", completó el ex ministro.

Con respecto a una posible dolarización de la economía para combatir la inflación, Prat-Gay aseguró: "Para dolarizar habría que llevar el tipo de cambio a 4.000 pesos. Eso provocaría una hiperinflación y todo lo que dijeron que querían evitar. Es peligrosa esa propuesta por lo que pueda pasar con los depósitos de los ahorristas".

"La hiper es una cadena de errores no forzados. Estamos lejos, pero falta más para que la cosa detone en eso", cerró Prat-Gay.