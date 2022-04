La verdad detrás del explosivo crecimiento de Javier Milei

Una de las figuras políticas que viene ganando relevancia en los últimos meses es Javier Milei. A través de sus intervenciones en programas de televisión que se viralizan en las redes, sus discursos disruptivos y explosivos y cierta empatía con algunos sectores sociales, el economista libertario viene creciendo en imagen y conocimiento. Sin embargo, no todos piensan que se trata por sus cualidades propias, sino que capitaliza un fuerte descontento social hacia la clase política tradicional.

Con un nivel de conocimiento que llega al 94%, Javier Milei presenta una imagen positiva bruta del 42%, por encima de otras figuras políticas como Horacio Rodríguez Larreta (40%) y José Luis Espert (30%), según una encuesta elaborada por la Universidad de San Andrés.

Otro relevamiento reciente de la consultora Managment & Fit también posiciona al libertario en un muy buen lugar: 35,2% de imagen positiva y 35,5% de negativa, con una variación apenas de -0,2. Esto es muy significativo en un contexto de enorme enojo de la sociedad con la clase política. El único que está por encima de Milei es Horacio Rodríguez Larreta, que presenta 35,2% de imagen positiva y 34% negativa (variación de 1,3).

Milei busca capitalizar el voto bronca y ampliar su base de seguidores.

Alejandro Catterberg, consultor de Poliarquía, explicó en declaraciones al canal LN+ que las encuestas no muestran altos niveles de imagen positiva para Milei, sino que "lo que está muy alto en las encuestas es la bronca y el enojo social, y él es el dirigente político que más se alimenta de eso".

"No todo aquel que apoya a Javier Milei electoralmente comparte una idea de liberalismo económico. No hay que pensar que hay un cambio de un corrimiento de la sociedad hacia esa ideología. Lo que hay es enojo y bronca, por lo que Milei logra captar eso que no está en un votante más lúcido, razonado y formado", consideró.

Para resumir sus argumentos, Catterberg describió al "votante típico de Milei" como "un motoquero de Rappi: hombres jóvenes de clase baja".