Frigerio aseguró que es el kirchnerismo pone en riesgo al acuerdo con el FMI y pidió reformas

Rogelio Frigerio es diputado nacional por Entre Ríos y va camino a competir por el poder de esa provincia. Como exministro del Interior conoce detalles de la gestión nacional. Frigerio habló con MDZ Radio y apuntó a la necesidad de cambiar la macroeconomía y, sobre todo, a que el oficialismo supere sus internas para evitar una catástrofe.

“He venido a Mendoza como turista, como ministro, ahora como diputado. Es un ejemplo lo que ha hecho Mendoza. Imaginemos lo que sería este sector con impuestos lógicos, financiamiento, apertura. Ha crecido sin estos aportes y da pie a soñar”, dijo Frigerio para empezar.

El acuerdo con el FMI es el tema sobresaliente de la agenda. Así, Frigerio considera que hay un alto riesgo en el caso de que se caiga en default, pero que el acuerdo en sí no sirve para solucionar los problemas del país. “El acuerdo con el FMI solo evita males mayores, no soluciona ningún problema de Argentina. Hace más complicada la bomba de tiempo al gobierno que viene. Pero caer en default trae consecuencias gravísimas para Argentina, nos va a costar muchísimo. El Gobierno tiene la responsabilidad de lograr el acuerdo para tener financiamiento y no caer en default. Espero que lo hagan y asuman su responsabilidad”, dijo el ex ministro del Interior.

Para Frigerio, la principal responsabilidad es del Gobierno y quienes ponen en riesgo el acuerdo son los mismos dirigentes del kirchnerismo. “Nadie quiere empujar a la Argentina al default, pero estamos esperando que el Gobierno se haga cargo y resuelva sus problemas internos. Hay una parte del Gobierno que parece que sí quiere el default. La oposición no está para cogobernar. La oposición ha sido mucho más responsable que el kirchnerismo cuando nos tocó gobernar”, apuntó.

Más allá de eso, el diputado nacional aseguró que hacen falta reformas y una mirada hacia adentro del Estado. “La deuda, como la inflación no son los problemas, es la fiebre. La deuda es lo que no hemos podido lograr. Un Estado que recaude lo que recaude no le alcanza. Hay que ver qué gastos en el Estado no son indispensables y no le llegan a la gente, qué gastos hay que rever. Los ciudadanos vienen ajustándose hace tiempo. Llegó el momento de que el Estado haga ese ejercicio y es algo que la política le debe a la ciudadanía”, dijo.