Facundo Manes: su visión "culposa" y esperanzadora de la participación política

El diputado nacional Facundo Manes pasó por MDZ Radio y habló, fiel a su estilo, con una visión algo culposa de su nuevo rol. "No soy un político", dijo el legislador. Claro, es neurólogo y autor de libros sobre el tema y esa es la base de su plataforma discursiva.

Manes fue noticia porque su imagen en el Congreso, solo, fue icónica. Él evitó la polémica. "Lo importante es discutir un proyecto de país y de desarrollo. La sociedad es más sensata que la dirigencia. La gente pedía trabajo y que los chicos puedan vivir mejor que ellos. El camino no son los extremos. Argentina ha fallado ignorando a la otra mitad", comentó.

En su rol de científico, Manes se refirió a la grieta. "La grieta es parte del ser humano. Hay grietas en todo el mundo. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos, en Inglaterra. Qué hacen los líderes que quieren dividir, alimentan lo tribal, la idea de tribus, la división. Los buenos líderes unen, necesitamos líderes que nos unan con esperanza", dijo.

Sobre su rol de político, refirió que "muchos le pedían" meterse y decía que no. Ahora, aseguró, se metió porque "argentina se partió por dentro". "Me vino a ver toda la dirigencia de la UCR y me dijeron que tenía que ser candidato. El radicalismo es el partido que necesita Argentina para unirnos", aseguró.