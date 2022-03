El picante round que se generó entre dos poderosos funcionarios

Los discursos institucionales del almuerzo de Bodegas de Argentina estuvieron cargados de chicanas. Como era de esperar la presidenta de la entidad, Patricia Ortíz, le dedicó un duro comentario a la Coviar, institución con la que llevan tiempo enfrentados. Pero más allá del cuestionamiento de Ortíz -criticó que Coviar haya creado nuevos organismos con las mismas funciones que otros que ya existen- el clima subió de temperatura cuando llegó el turno del ministro de Economía, Enrique Vaquié. El funcionario de Rodolfo Suarez desmintió declaraciones previas del ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, que luego subió al "ring" para defenderse.

Suarez tuvo un rol de espectador y no hizo uso de la palabra. En su lugar, el ministro de Economía de Mendoza pronunció un discurso en el que además de destacar las herramientas que el gobierno provincial ha puesto a disposición del sector vitivinícola, salió al cruce de algunos dichos de Julián Domínguez. En concreto Vaquié le cantó retruco al funcionario nacional que horas antes -en el desayuno de Coviar- había destacado que existen alicientes en las retenciones a la exportación de vino.

El tema de las retenciones fue protagonista a lo largo de la jornada de hoy. Tanto el presidente de Coviar, José Zuccardi, como Rodolfo Suarez pidieron que el gobierno nacional elimine las retenciones. La respuesta de Domínguez fue categórica al recordar que existen beneficios especiales para quienes exportan menos de 500 mil dólares al año.

El dato quedó en la memoria de Vaquié y al subir al escenario logró convertir un acto institucional en una suerte de debate legislativo. Lo que esgrimió el economista es que un 4,5% de retención por caja de vino para quienes exportan más del rango de un millón de dólares, en realidad -al contemplar toda la cadena de valor- representa una retención promedio del 22%. Con esa cuenta, pidió al funcionario nacional que avance con la exención de retenciones para el sector.

Compartimos con @BodegasAR una nueva Vendimia. Ponemos en valor el trabajo conjunto entre el sector público y el privado en pos de mejores resultados. Desde nuestra gestión buscamos y promovemos el equilibrio en la cadena vitivinícola para que todos los eslabones puedan crecer. pic.twitter.com/6lAmERhX7l — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) March 5, 2022

"Después de escuchar el discurso de Vaquié siento que estoy otra vez en el Congreso", manifestó Domínguez, quien fue presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando Vaquié era legislador. "Siempre es bueno escuchar hablar con fundamentos", agregó tratando de llevar el discurso a un plano más relajado.

Sin embargo, su misión no fue sencilla. El ministro de Agricultura era el único funcionario nacional presente -junto al vicejefe de Gabinete Jorge Neme- en un territorio hostil. Desde sus sillas tuvieron que escuchar como la presidenta de Bodegas de Argentina le hacía una serie de reclamos al gobierno nacional por las retenciones, el tipo de cambio, los "malabares" para conservar mercados internacionales.

El funcionario no esquivó el desafío y destacó que el sector vitivinícola ha conseguido logros y excepciones que otros sectores no tienen y lo adjudicó a la tenacidad de los reclamos. "Después del discurso de Enrique no puedo decir mucho, porque él es economista y me saca ventaja. Pero si les digo que estamos del lado del que produce", subrayó.

"Queremos que al empresario le vaya bien. Que el mediano sea grande. Felicito a la provincia por alentar las inversiones. Vamos a trabajar con todos los instrumentos que tenemos y los que nos faltan porque necesitamos generar riqueza", explicó el funcionario de Alberto Fernández y destacó medidas que se tomaron en estos años como pagar el sueldo de empleados de empresas que no trabajaron durante el primer año de pandemia.

Por su parte, Enrique Vaquié no solo aprovechó el discurso para marcar pinchar al ministro nacional sino que también sacó chapa por el resultado de algunas medidas implementadas por el gobierno de Mendoza. "La provincia tiene pocas herramientas, es cierto para contrarrestar los problemas de la macroeconomía. Pero siempre tuvimos ese problema y esta vez decidimos hacer algo diferente", sostuvo y destacó que el gobernador les pidió "ir un paso más allá" y por eso diseñaron programas como Mendoza Activa, Mendoza Futura y Enlace "De esa forma creamos instrumentos nuevos para que pymes inviertan mientras que al mismo tiempo diseñamos programas de educación para que el futuro laboral sea mejor", finalizó.