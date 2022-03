Milei, el autoritarismo y la anti política

Este vínculo de Javier Milei con el autoritarismo explica mucho su praxis anti política y ha provocado reacciones de indignación, como la de Charly quien, desde su cuenta de Twitter Welcome Peronia (@Charly_censura), denuncia lo que califica como una «traición» por parte del mediático economista devenido en político.

En una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata que reproducimos en exclusiva para MDZ, Charly señaló: «se dio a conocer que Milei tuvo una reunión con Ricardo Bussi, el hijo de Domingo que fue gobernador en la provincia durante la Dictadura y se vio con esta persona que tiene 11 denuncias de abuso sexual. La víctima fue abusada en el propio despacho de Bussi, ha recibido tiros al frente de su casa e incluso las amenazas de un comisario». El escenario de debate político al respecto de estas gravísimas situaciones es muy intenso en Tucumán.

Charly continuó: «hoy está apoyando a este tipo que nunca trabajó en actividad privada, sino que fue renovando cargos. Siendo concejal tuvo más de 80 empleados y en la legislatura de Tucumán se dice que ahora tiene mil empleados. Esto en la provincia es un problema político porque dentro de la oposición de Juntos por el Cambio hemos tenido infiltrados kirchneristas y con los movimientos liberales apoyando a Bussi nos está dejando sin opciones electorales. He pedido el voto por Milei en su momento y uno debe exigirle absolutamente todo a las personas que apoya y hasta vota».

Lo que está en juego en Tucumán, es crucial; así lo refleja Charly en sus dichos, cuestionando a Milei en severos términos. Más allá de que en sus redes él se presenta como líder de Fuerza Republicana en Tucumán, Charly aclaró que Bussi no es más que un ala al servicio del kirchnerismo, y que eso es lo que realmente les preocupa de cara a las próximas elecciones: «Milei no ha salido a desmentir nunca esto. Bussi es un operador del kirchnerismo, no es opositor para nada. Hace dos años se trató la Reforma Constitucional para que Tucumán se vuelva Formosa con la re reelección del gobernador Manzur que hoy está en licencia y Bussi estaba dispuesto a apoyarlo y votarlo. Ninguno tiene tantos empleados como Bussi sin transa con el kirchnerismo. Milei se ha vuelto la persona a la que siempre criticó».