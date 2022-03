Schiaretti alinea al PJ cordobés, deja a La Cámpora afuera y se prepara para el 2023

Finalmente venció el plazo para presentar listas para las internas por la conducción del PJ de Córdoba y Juan Schiaretti no tiene competencia. Los sectores del kirchnerismo local y La Cámpora no inscribieron su boleta, con lo cual el gobernador va a ser el nuevo presidente del partido ratificando su liderazgo. Ahora apuntará a lograr el año que viene el difícil objetivo de poner un nuevo gobernador que no será ninguno de los fundadores del cordobesismo.

Ante el fallecimiento de José Manuel De la Sota y el impedimento de Schiaretti para volver a aspirar un nuevo mandato, Hacemos por Córdoba intentará retener la Gobernación con una nueva figura, frente a la amenaza que siempre genera Juntos por el Cambio, que viene de ganar con contundencia las elecciones legislativas del año pasado, pero prescindiendo del kirchnerismo. El candidato más probable que deberán enfrentar es el senador Luis Juez.

De todas formas, el gobernador jugará al misterio con la misma metodología que implemente en 2019 para dar a conocer el nombre de su compañero de fórmula. No va a mostrar el juego porque se trata de un escenario novedoso donde el cordobesismo pone a prueba en las urnas la continuidad de su proyecto de hegemonía de décadas. Lo acompañarán en la conducción la diputada nacional Natalia de la Sota; el vicegobernador Manuel Calvo; la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo; el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González; la vicepresidente de la Legislatura, Nadia Fernández; el diputado nacional Carlos Gutiérrez; la ministra de la Mujer, Claudia Martínez; el intendente capitalino Martín Llaryora y el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas.

De esta lista saldrá seguramente el nombre del aspirante a suceder al actual mandatario. Por ahora Llaryora es el que más suena y mejor mide en las encuestas que maneja el schiarettismo. Pero en su entorno no descartan al vice Calvo, otra figura joven que ha logrado posicionarse muy en el escenario político provincial. Oriundo de Las Varillas, a los 43 años cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la política. Se desempeñó en dos oportunidades como legislador provincial y cuatro veces como ministro en la provincia.

“La designación del Gringo pasa por Llaryora o Calvo, es uno de los dos, el resto de los nombres que circulen es para confundir a la oposición, no quiere dejar ya instalado un heredero con tanta anticipación y que se lo empiecen a desgastar, sabe que se juegan mucho y no va a ser fácil”, comenta a MDZ una fuente cercana al gobernador. Incluso, agregan que su idea es adelantar lo más posible la elección a gobernador para separar bastante de las presidenciales.

Se habla de convocar a los comicios para su sucesión en mayo cuando aún no esté tan nacionalizado el escenario nacional. Además, sus allegados vuelven a jugar con la especulación de su proyecto presidencial como se dijo tibiamente en 2019. Ahora sostienen que si se vuelve a ganar la provincia esta vez analizaría la posibilidad de presentarse como el “candidato de la unidad”. En las últimas horas, el ministro de Gobierno provincial, Facundo Torres, aseguró que “Schiaretti sería un bálsamo para la grieta político-partidaria”. El exintendente de Alta Gracia agregó que le gustaría verlo en la Casa Rosada.