Qué dijo uno de los líderes de Juntos por el Cambio sobre los ataques a Facundo Manes

Mario Negri, diputado nacional y presidente del Bloque UCR en la Cámara Baja, habló con MDZ Radio en la previa de la reunión convocada por Sergio Massa y los jefes de bloque del Congreso. Sobre el final se refirió a los ataques que sufrió Facundo Manes desde el PRO por haberse quedado en el discurso del presidente.

Uno de los hombres más influyentes dentro del radicalismo, Mario Negri, dijo que el Gobierno "no está en condiciones de jugar con fuego. Están débiles, no están para hacer guerra de guerrilla". Y adelantó ya en la previa de la reunión que "este acuerdo lo ha hecho el Gobierno, lo conocen ellos y lo tienen que cumplir ellos".

Consultado sobre si a la hora de la votación del acuerdo el PRO se abstendrá, Negri señaló que no tiene información al respecto y que trabajará para que el espacio Juntos por el Cambio tome una decisión "lo más unificada posible". "Todos los comentarios previos no son decisión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio", enfatizó.

Pero adelantó que "si (José) Mayans, que es el presidente del bloque del Senado de ellos, dice que no opinará hasta que no vea la letra, ¿qué es lo mínimo que debiéramos decir nosotros? Yo personalmente trato de tomar las cosas con responsabilidad, no sé si vienen 10 artículos o 20 hojas. Voy a esperar".

Sobre los tiempos para la aprobación tampoco Mario Negri fue explícito, pero deslizó que "un tema de esta importancia requiere tiempo para verlo. Es una de las cosas que vamos a analizar hoy. El Gobierno ha demorado 24 meses negociando, espero que no lo quieran aprobar en 24 horas".

"Nos tuvieron 20 días en el banco de suplentes, porque el ministro de Economía, según el presidente, nos iba a invitar para informarnos las negociaciones, y nos clavaron, nos dejaron sentados en una silla", concluyó al respecto.

Sobre las críticas a Facundo Manes por no haberse ido de la Asamblea legislativa y los duros ataques de miembros del PRO al legislador radical, Negri fue escueto: "No hay fractura dentro de Juntos por el Cambio. Están muy mal las críticas y hay que tener cuidado. Debemos ser muy prudentes, tenemos una responsabilidad, así como el Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar y no de construir un relato, nosotros tenemos la responsabilidad de construir nuestras diferencias, porque los votos no se regalan".