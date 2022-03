La insólita decisión de Axel Kicillof que lo deja mal parado

Si bien el regreso a clases en los colegios bonaerenses comenzó con la buena noticia de la presencialidad plena, después de haber sido uno de los distritos que más se opuso a que los alumnos concurrieran a las aulas en 2020 y parte del 2021, la primera jornada tuvo sus particularidades. La más curiosa la protagonizó el gobernador, Axel Kicillof.

El mandatario bonaerense eligió para el acto de apertura del ciclo lectivo a la Escuela Primaria N­ 6 Martín Tornquist, ubicada en el municipio de Punta Indio.

"Estamos inaugurando un ciclo lectivo con presencialidad; vamos a defender a la escuela pública de todo aquel que la ataque", dijo en su discurso.

La ceremonia protocolar se desarrollo dentro de lo planeado, con concurrencia de alumnos, docentes y autoridades.

Estuvo acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario; el intendente interino de Punta Indio, Leonardo Angueira; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el administrador general de Vialidad, Hernán Y Zurieta; y, en representación del Gobierno nacional, la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz.

Pero no todo fue en armonía.

Desde la agrupación Padres Organizados de la provincia, denuncian que la escuela en la que llevó a cabo el acto no fue el mejor ejemplo.

“Es llamativo el colegio elegido por el gobernador para inaugurar el ciclo lectivo. No tiene director porque nadie quiere ese puesto. El año pasado cambiaron al menos tres. Hoy está a cargo de dos vicedirectoras. Además, varios cursos no tienen docentes a cargo y, por eso, los alumnos no empezaron las clases y arrancaron bajo el sistema de continuidad pedagógica. En la práctica es que algún auxiliar va por las aulas para cuidarlos, pero no dicta clases” señaló a MDZ Adriana, integrante de ese colectivo.

Esta mamá mandaba a su hijo a ese colegio el año pasado, pero lo cambió debido a la falta de continuidad de las clases: “Una semana tenían, dos no, porque armaron muchas burbujas. Lo insólito era que Punta Indio no tenía contagios de covid y fue el municipio con mayor índice de vacunación. Después cerró bastante tiempo por obras. Eso hizo que decidera cambiarlo de colegio".

Pese a eso, mantiene contacto con otros padres que sí mandan a ese colegio a sus hijos. "Nadie quiere tomar el puesto de director porque es un colegio primario de turno mañana y tarde, pero se paga como un sólo turno. Eso no lo hace atractivo para los docentes que cobran por dos turnos", explicó.

Según comentó a MDZ, uno de los cursos de primer grado no tiene docente porque la titular es una de las vicedirectoras que, como está cumpliendo esa función, no puede hacerse cargo de la clase. La docente suplente está de licencia desde el año pasado “porque está esguinzada”. Otro curso de tercer grado tampoco tuvo maestro a cargo. Estima que son alrededor de siete los cursos que ayer no tenían maestros a cargo.

Al parecer, no es un caso aislado. Padres que envían a sus hijos a otros colegios de ese municipio señalaron que también faltaron docentes para el inicio de clases.

“Hoy mi hijo comenzaba las clases en la escuela Técnica N 1 Arsenal Aeronaval y faltaron todos sus profesores” aseguró la mamá de un alumno que concurre a esa institución.

También aseguraron, a través de los grupos de Whatsapp, que en un colegio secundario, los padres tuvieron que retirar a sus hijos porque les comunicaron que los decentes no habían ido

La situación no se limita a Punta Indio. Desde Padres Organizados de la provincia están recopilando casos de otros municipios. Ya tienen información que en varios colegios de diferentes distritos hubo un alto nivel de ausentismo docente.