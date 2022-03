La explosiva declaración de Gerardo Morales contra un senador del PRO

El 1 de marzo el presidente Alberto Fernández consiguió abrir una herida en la oposición. Sus pronunciamientos contra el gobierno de Mauricio Macri motivaron la salida de los legisladores del PRO del recinto, mientras que la UCR decidió quedarse hasta que concluyese la Asamblea Legislativa. Este cortocircuito continuó luego y el senador del PRO Ignacio Torres cargó contra el radical Facundo Manes. "Manes habla mucho del cerebro, pero lo usa poco", disparó el legislador de Chubut y la reacción no tardó en llegar.

"La construcción de una Argentina mejor parte de la tolerancia y del diálogo. Los agravios contra Facundo Manes merecen un enérgico rechazo y no representan en absoluto los valores que nos definen en Juntos por el Cambio como un espacio plural. Le exijo, senador Torres, que se rectifique", disparó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en sus redes sociales.

La construcción de una Argentina mejor parte de la tolerancia y del diálogo. Los agravios contra @ManesF merecen un enérgico rechazo y no representan en absoluto los valores que nos definen en @juntoscambioar como un espacio plural. Le exijo, senador Torres, que se rectifique. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 2, 2022

El jujeño, presidente de la UCR, le marcó la cancha al joven senador del PRO pero no fue el único que lo hizo. Juan Martín Musac diputado nacional por Santa Fe, también apoyó al neurocientífico.

"Expresar una posición no puede ser motivo de agravios. Todo mi apoyo a Facundo Manes. Erran los que creen que descalificando construyen un Juntos por el Cambio mejor. Debemos ofrecerle a los argentinos un modelo de país basado en la tolerancia y la pluralidad. Allí todas nuestras energías", sostuvo Musac.

El enojo del PRO parece originarse por las declaraciones de Manes el pasado martes en la Asamblea Legislativa. En concreto, al diputado radical le preguntaron por qué no se había retirado al igual que los legisladores del PRO y su respuesta fue categórica. "Ya probamos con no escucharnos y así estamos", sentenció.

"Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más empatía y menos grieta es más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos", sostuvo luego en las redes sociales.