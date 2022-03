El vocero de Axel Kicillof insiste con criticar el acuerdo con el FMI

El masificador de las opiniones de Axel Kicillof, su jefe de asesores, el depuesto jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco, ratificó las expresiones contrarias a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque “nos metieron en una trampa, y todo lo que pase de ahora en más a a ser malo”.

En diálogo con Radio Provincia, Bianco reiteró la matriz del pensamiento del gobernador al asumir que “el Gobierno nacional está discutiendo un acuerdo que va a evitar una catástrofe mayor en nuestro país porque entrar en un default tendría impactos muy negativos sobre la economía, que van desde una corrida bancaria, un recrudecimiento de la inflación, una caída del PBI y una caída de los salarios”.

“Nos metieron en una trampa y no hay soluciones buenas” y reconoció que “todo lo que suceda en adelante va a ser malo. Es una trampa de la que ahora no se hacen cargo. El Gobierno está haciendo lo mejor posible en este marco y Kicillof planteó que la Provincia no tolera más ajuste. Tenemos un Estado provincial muy pobre porque recibe solo el 22% de la coparticipación. No se puede hacer ningún ajuste en la Provincia”.

El jefe de asesores del gobernador bonaerense dijo que la negociación con el FMI, que en estos momentos se discute en el parlamento, se produjo porque “Macri y su Gobierno nos han metido en esta situación con una deuda impagable” y aclaró que “el segundo responsable de esto es el FMI”. En ese sentido, enfatizó que “a un país en guerra, el Fondo lo está sosteniendo económicamente con U$S3 mil millones y a la Argentina le dio 15 veces más por los desastres que generó Macri en dos años. Entonces el organismo es corresponsable con el macrismo por haber entregado esta deuda incumpliendo los propios estatutos del organismo, mientras nos decían que nos teníamos que enamorar de la directora ejecutiva del FMI”.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador resaltó el aporte y las políticas del gobierno nacional, inclusive llamando al presidente por su nombre de pila, “Alberto”, en varias oportunidades. También le concedió a la oposición algunos gestos a pesar de las críticas que realizó por la herencia recibida.

Sin embargo, Bianco redireccionó los conceptos al reclamarle al Gobierno nacional “la necesidad de discutir el reparto de la coparticipación porque la Provincia recibe muy por debajo de lo que aporta y cuenta con el 60% de los indigentes y el 55% de los pobres del país” y enfatizó que la administración bonaerense no está en condiciones de recibir ningún tipo de ajuste en función del acuerdo con el FMI.

Con respecto a la oposición de Juntos de la Provincia, con la que Kicillof se mostró amable en varios párrafos, Bianco les exigió que avancen “con el establecimiento de una comisión de investigación que pueda juntar la prueba de lo que ha pasado durante los cuatro años de macrismo por las actividades de espionaje ilegal que no solo fueron las que se conocen como la Mesa de la Gestapo y de la que participaron múltiples agentes, que van desde la justicia; el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador Juan Pablo Allan; el comando mayor de los agente de inteligencia de la Nación; ministros de la ex gobernadora Vidal; y empresarios de la construcción”.