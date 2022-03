Qué dijo Javier Milei sobre la dolarización de la economía

El diputado Javier Milei, de Libertad Avanza, afirmó que la respuesta más eficiente contra la inflación es dolarizar la economía. Asimismo, Milei aseguró que de ser presidente cerraría el Banco Central.

El diputado comparó la situación actual con el desastre de 1975: “Tenes diez veces más pobres que cuando se dio el Rodrigazo. Va a ser un desastre social. Esto tiene que ver con una huida del dinero, todos se quieren sacar de encima el peso. Al margen de eso, una crisis política como la que tenemos ahora es el gatillo principal. Lo que están generando es una cosa complicada. No son conscientes”.

Luego, el diputado Milei criticó las medidas del oficialismo: "Piensan que se arregla con más gasto público, con más déficit fiscal y emisión monetaria. Más leña al fuego. El último índice de precios indica 53% de inflación respecto a un año atrás. El alimento está determinado en dólares”.

Asimismo, Milei habló de la "ignorancia" de los kirchneristas: "Desde el año 2800 antes de Cristo que lo que tratan de hacer no funciona. No leen libros o no los quieren usar. Durante la convertibilidad no hubo inflación. Tenes que evitar la emisión”.

Posteriormente, el economista reveló detalles de su futuro: "Me lanzo como candidato a presidente. Esto es un proceso. Si los argentinos decidieran que lo sea, sería presidente. Yo me hago cargo de esto. Sólo tendría Ministerio de Economía, Cancillería, Bienestar Social e Infraestructura. Me junté con mi futuro ministro de Economía y planeamos la dolarización de la argentina. Si abrazamos las ideas de liberalismo en 35 años seríamos potencia mundial”.

Siguiendo la misma línea, el diputado explicó que “cuando recompongas tu moneda, se van a recomponer los precios. Los salarios reales van a subir un montón, van a volar. El principal problema de Argentina es que la solución está en manos del problema. Este gobierno nos afanó 11 puntos del PBI. Castigan más fuerte a los más vulnerables. Por eso no quieren ir contra el Banco Central, ellos son la maldita casta. La gente sabe que yo soy la solución”.

Domingo Cavallo junto a Carlos Menem.

Por último, el candidato a presidente Javier Milei habló sobre el 1 a 1: "No le carguemos a Menem la inoperancia de De la Rúa. Cavallo con Menem fue el mejor ministro de Economía de la historia. Con de la Rúa estuvo con un gobierno de centro izquierda. Estuvo con un inútil. Todos impresentables”.