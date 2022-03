El argumento que tira abajo la grave amenaza del kirchnerismo contra Alberto Fernández

El domingo el reconocido periodista alineado al kirchnerismo, Horacio Verbitsky, escribió un alarmante editorial, con un presagio que hoy el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, consideró una amenaza para el presidente, Alberto Fernández.

En un apartado dentro de su columna subtitulado "Lo que vendrá", Verbitsky reproduce un diálogo que se dio, según su información, en la Cámara de Diputados, durante la discusión por el acuerdo con el Fondo. "Un colaborador de Cristina dialogó con un legislador que había anticipado su voto positivo:

-'No quiero ser responsable de que todo salte por los aires dentro de cinco meses', argumentó el diputado.

-'Con el Fondo o sin el Fondo, todo va a saltar dentro de un mes'. fue la respuesta que lo enmudeció.

A disgusto y con muchas dudas, cambió su voto positivo. Esos son los términos de un debate que es imposible zanjar hoy. El presidente está convencido de que firmó una tregua con el FMI, que le dará tiempo al país para crecer y, a su tiempo, pagar. Cristina piensa que es un pacto suicida, que agravará la crisis sobre los hombros de los más vulnerables. Él se ilusiona con su proyecto reeleccionario en 2023. Ella da por perdidas las elecciones del año próximo y piensa en el mes que viene", reza la columna del periodista aliado del kirchnerismo.

Consultado sobre esto, Burgueño dio un opinión y dijo primero que "dado cómo es la batalla interna, quién está de un lado y quién del otro y qué piensan ambos, no es este el momento de soltarle la mano al Gobierno".

"Lo de Verbitsky es peligrosísimo", sentenció y luego siguió asegurando: "No sé qué quiso hacer ni me interesa, pero la frase esa de que Cristina Fernández de Kirchner dice que en un mes se termina todo, es muy poco feliz. Supongo que es verídico, no creo que la esté inventando".

Luego, el economista aclaró que si bien en la crónica no explicitan que es Cristina Kirchner la autora de la frase, "si Verbitsky lo está poniendo en su crónica quiere decir que hay un kirchnerista muy importante que se la dijo y no es el momento", insistió.

Sobre esas afirmaciones, Burgueño llevó tranquilidad al asegurar que "el acuerdo con el FMI es una oportunidad, no es una desgracia. Yo ya di mi opinión, fruto de haberlo chequeado y re chequeado: es incumplible y creo que se cae en el segundo semestre de 2023. Pero también es una oportunidad, porque el Fondo Monetario no va a dejar caer a Argentina en desgracia porque a fines del año que viene no lo esté cumpliendo. En todo caso de dará un weiber y seguiremos hasta más adelante".

"Evidentemente el kirchnerismo está furioso con este acuerdo, más de lo que yo evalué, al punto de lanzar una amenaza de que en un mes se termina todo. Me parece tremendamente poco feliz como advertencia, simplemente porque están enojados porque se firmó un acuerdo con el Fondo, porque otras cuestiones no hay", continuó el columnista.

En Uno Nunca Sabe intervinieron en la columna de Burgueño para aclarar que, al parecer, "el enojo del kirchnerismo es que van a perder las elecciones". A lo que el economista completó: "Bueno, el año que viene es el año que viene. Las elecciones no son dentro de un mes. La frase es concreta: 'en un mes vuela todo por el aire,'. ¿Y por qué dicen esto? Yo lo digo como economista y analista, no hay ningún motivo para que dentro de un mes vuele todo por el aire", reafirmó el columnista.

"En todo caso hubiera volado si no hubiese habido acuerdo. A mi me parece hasta irresponsable, más si no decís quién lo dijo", finalizó Burgueño.