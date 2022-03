Mariana Juri aprovechó la sesión del Senado para lanzar un dardo a Anabel Fernández Sagasti

En medio de la sesión del Senado de este jueves donde se discute el proyecto que autoriza al Gobierno nacional a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la senadora nacional mendocina Mariana Juri (JXC) disparó contra la oposición peronista de la provincia.

De los tres senadores mendocinos que integran la cámara se espera que solo el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, haga uso de la palabra. Ya que tanto Juri como la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti no figuran en la lista de oradores.

De todas maneras, la radical Juri se despachó por Twitter durante la sesión cuestionando al Gobierno nacional por no conseguir un consenso dentro del bloque oficialista. Pero además, apuntó directamente contra el Frente de Todos de Mendoza achacándole falta de responsabilidad.

"Estamos en sesión haciendo un gran esfuerzo desde @juntoscambioar para unificar y aprobar el endeudamiento propuesto por el Gobierno Nacional", señaló la ex ministra de Cultura y Turismo de Mendoza.

Si el gobierno de @rodysuarez y su equipo tuviesen una oposición responsable, como la tiene el Gobierno nacional, sin dudas los mendocinos viviríamos mejor — Mariana Juri (@mariana_juri) March 17, 2022

En este sentido, resaltó que "el presidente @alferdez no solo no consiguió su propio apoyo, sino que no encuentra un rumbo que nos de soluciones a los argentinos".

La legisladora ponderó la "actitud responsable" de la coalición opositora nacional y cargó contra la oposición peronista en Mendoza. "Esperamos contribuir a la reflexión de un kirchnerismo mendocino acerca de su impulso irrefrenable de poner palos en la rueda en forma permanente y sin sentido en la provincia", lanzó.

"Si el gobierno de @rodysuarez y su equipo tuviesen una oposición responsable, como la tiene el Gobierno nacional, sin dudas los mendocinos viviríamos mejor", concluyó la dirigente radical.