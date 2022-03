Inflación: de los dichos de Alberto Fernández a la realidad

La inflación Argentina en los últimos cinco meses tomó una curva de ascenso que dio descanso, a pesar de los anuncios de medidas que se empeño en anunciar Roberto Feletti. Según los números del Indec, en noviembre hubo una inflación del 2,5%, así como en diciembre subió a 3,8%. En enero, ésta se encontraba en 3,9% y en febrero tocó el 4,7%. En marzo, se estima que la inflación alcance el 5%. Aquí no hubo excepciones a pesar de los intentos del relato presidencial.

Tampoco en la caída del consumo. Siguiendo la misma línea, el consumo de carne vacuna fue variando a lo largo de los años como consecuencia de la inflación. Según IPCVA, el promedio actual es de 47 kilos per cápita. Lo que significa que el consumo de carne vacuna disminuyó un 5% en relación al 2022, un 17% respecto al 2017 y un 31% en comparación con el 2007.

Y al tope de toda la crisis siempre están los alimentos. Así, según la inflación de febrero, 10 alimentos esenciales aumentaron de manera significativa. La lechuga alcanzó un 72,2%, el tomate redondo un 40,8%, la cebolla un 30,8%, el limón un 27%, los huevos un 22,5%, la naranja un 19,8%, la papa un 16,3%, la leche en polvo un 15,9%, la carne picada un 11,7% y la Manzana un 10,9%.

El dato puede ser peor en el futuro. El diputado Javier Milei de Libertad Avanza afirma que, teniendo en cuenta la inflación de alimentos que hay en hoy en día, es decir del 7,5%, y la situación actual, se proyecta una inflación anual de alimentos del 147%.

Por otro lado, Alberto Fernández ayer le declaró la guerra a la inflación y afirmó que la batalla comenzaría el viernes. Respecto a las especulaciones, esto mantiene atento al sector productivo, ya que por ahora solo se habla de restricciones para derivados del maíz, trigo y soja, fijar mas precios máximos y nuevas versiones del programa precios cuidados.

Desde el propio oficialismo ya piden calmar la situación. El diputado nacional Daniel Arroyo del Frente de Todos declaró que se requiere rápido un plan antiinflacionario que conlleve grandes medidas macroeconómicas destinadas a que los alimentos sean más accesibles. Es decir, no pide precisamente lo mismo que esta prometiendo Alberto Fernández.

"No es posible seguir con 50% de inflación, no hay situación social que pueda sostenerse en ese contexto, mi opinión es que hay que ir rápidamente a un plan antiinflacionario, no de manera gradual, sino rápidamente", señaló Arroyo.