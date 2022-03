Estela de Carlotto exigió a Cristina Fernández de Kirchner un duro castigo para Mauricio Macri

La presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró hoy "no entender" porque el expresidente Mauricio Macri "no está preso tras el endeudamiento que generó con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" y le pidió al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que sean "más severos" para castigar a "quienes dejaron en la miseria" al país.

"Nosotros apoyamos. Sabemos qué clase de personas son (Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner) y el pueblo los quiere. Pero hay que ser más severos con quienes nos dejaron en la miseria. Debe tener un castigo merecido. No puede ser que quien provocó que la gente se muera de hambre ande tranquilo viajando por Europa. No se entiende cómo es que Macri no está preso. No se sabe qué hizo con la plata que le pidió al FMI", señaló en declaraciones a Radio 10.

Para Carlotto, "las irregularidades del gobierno de Macri en la toma del crédito con el FMI las está pagando el pueblo", y remarcó que le dieron 44.000 millones de dólares "nada más que con la palabra".

"Fue algo irregular, no justificó para qué lo iba a usar y le dieron el montón más grande que ha dado el FMI y lo estamos pagando nosotros. Ahora hay que pagar porque los efectos pueden ser graves. El mundo del dinero nos puede aislar y castigar si entramos en default", observó la titular de Abuelas.

Estela de Carlotto apuntó contra el expresidente Mauricio Macri.

Y en ese sentido, remarcó: "Hay que pasar la deuda para más adelante, para que nos dejen crecer y poder vivir los argentinos con la dignidad que merecemos en vivienda, trabajo, salud, todo".

Finalmente, convocó a "ayudar a Alberto Fernández porque necesita saber que hay un pueblo que lo quiere".

"El apoyo del pueblo fortalece al Gobierno, hay que entender que hay mucha gente ignorante que escucha a la prensa enemiga, destructores de la democracia. El tema es no aflojar, hablar claro", concluyó.