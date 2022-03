Video: Víctor Hugo Morales culpó a Volodímir Zelenski de la guerra en Ucrania

Víctor Hugo Morales, reconocido periodista alineado con el oficialismo nacional y fiel defensor de Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó este martes el papel de Ucrania en la invasión efectuada por la Federación Rusa. En concreto, sostuvo que "es consecuencia de un pésimo plan del presidente Volodímir Zelenski".

El conductor televisivo dijo en su programa emitido en C5N que "el presidente ucraniano se lanzó a esta guerra que solamente le ha costado la destrucción, la muerte y el exilio a muchísimos".

"Zelenski dice que ahora está convencido de que nunca va a entrar a la OTAN. ¿Y por qué continúa entonces en guerra? ¿Por qué no establecerlo en un acuerdo que le ponga fin a todo este dolor que le ha provocado la guerra al pueblo ucraniano, el exilio y la muerte?", comentó

"Ucrania no puede ser parte de la OTAN. Por otra parte, si lo intentara, no puede, porque OTAN no quiere. Sería la Tercera Guerra Mundial. Se van a destruir entre ellos, nos van a destruir a todos Esto es la consecuencia de un pésimo plan. Pensando que podía amenazar a Rusia con la OTAN y con Estados Unidos", manifestó Víctor Hugo Morales.