La extenuante preparación de Javier Milei para ser presidente

A poco más de un año y medio de las elecciones del 2023, algunos dirigentes políticos ya están pensando en sus futuras candidaturas. Uno de ellos es Javier Milei, quien confesó en televisión sus deseos de postularse para presidente el próximo año e incluso admitió que está armando lo que sería su posible Gabinete de ministros.

Para Javier Milei, existen altas probabilidades de que se imponga en los comicios presidenciales del año próximo y se convierta en el sucesor de Alberto Fernández. "Estoy trabajando en función de eso, armando mi gabinete en la sombra y ya tengo cuatro ministerios armados: Economía, Relaciones Exteriores, Bienestar Social e Infraestructura", adelantó.

"El ministro de Economía es bien ortodoxo. La primera reunión que tuvimos, de 11 horas, tres horas las dedicamos a la dolarización. Pensamos una reforma que arranca con el sistema financiero para hacerlo anticorridas, que pueda pasarse a una libre elección de moneda, que los argentinos ya eligieron el dólar, y a partir de ahí dolarizar", expresó el economista libertario en declaraciones al canal TN, sin brindar el nombre de su potencial funcionario.

En ese sentido, el diputado nacional de La Libertad Avanza reiteró su compromiso de "avanzar en la eliminación del Banco Central" y que "la inflación sea historia del pasado en la Argentina", por lo que añadió: "La inflación es siempre un fenómeno monetario que surge cuando la cantidad de dinero sube o la cantidad demandada baja, el poder de adquisición del peso cae y los precios expresados en unidades monetarias suben".

Por otro lado, Javier Milei reconoció que mantiene cierto diálogo con los 'halcones' de Juntos por el Cambio, con los que incluso podría formar una alianza electoral, y desdeñó al resto de la coalición opositora: "Hay sectores de Juntos por el Cambio con los que me siento muy cómodo y otros con los que no tomaría ni un café".

"Con los radicales no me siento, son parte del problema. En la Coalición Cívica son más de izquierda que los radicales, tampoco. Las palomitas tibias, los sociales demócratas, como (Horacio Rodríguez) Larreta y (María Eugenia) Vidal, tampoco. Ellos deberían estar alineados ideológicamente con el kirchnerismo", indicó.

Por ende, el autoproclamado 'anarcocapitalista' consideró que las alianzas actuales deberían acabarse para que se rediseñen en función de las ideologías. "De una lado, los colectivistas: radicalistas, Coalición Cívica, palomitas tibias de Juntos por el Cambio, kirchnerismo y la izquierda. Del otro lado van a quedar los liberales, el peronismo republicano y federal, el menemismo y los halcones", analizó.

Por último, Milei justificó su voto negativo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, alegando cuestiones "de índole moral y otras de índole técnica". En primer lugar, aclaró que "el acuerdo tiene implícito un impuestazo, porque si se está incrementando la deuda en cinco mil millones de dólares más, hay una suba de impuestos".

"El segundo punto es que la deuda es absolutamente inmoral. No hay nada que nos genere más rechazo a los liberales. Si son impuestos futuros, los van a pagar gente que no votó, nuestros hijos y gente que no nació. Es inmoral", enumeró.

Asimismo, criticó la solución que plantea "el kirchnerismo y la izquierda irracional", que quieren "que pague el acreedor". Según el economista, si ello ocurriese "se va al default, el precio de los títulos públicos se derrumba, las tasas de interés se van a las nubes, el riesgo país llega a niveles estratosféricos, cae la inversión y se descoordina el mercado de bienes".