Leandro Santoro y un contundente mensaje al Frente de Todos pensando en 2023

El diputado nacional Leandro Santoro (Frente de Todos) dijo hoy que "no hay futuro sin unidad" dentro del frente oficialista y advirtió que "hay un corrimiento hacia la derecha de la población que obliga a construir una coalición lo más amplia posible".



"Yo creo que el grado de tensión que hay en el frente sería mucho menor en otra situación. Recomiendo pensar en frío, más allá de las tensiones que existen, no hay oportunidad de formar parte del debate sin una unidad", dijo el legislador esta mañana en declaraciones para Radio 10.



Se refirió así a las distintas posturas dentro del Frente de Todos, en el marco de la votación en la Cámara de Diputados del proyecto que avala el acuerdo con el FMI para la reestructuración de la deuda tomada en el 2018, que fue aprobado con un amplio apoyo de 202 legisladores.



Santoro admitió que "faltó dar una discusión" dentro del oficialismo sobre el acuerdo al que se llegaría con el FMI "antes de que se tomen las decisiones".



En tanto, advirtió que "hay un corrimiento hacia la derecha de la población que obliga a construir una coalición lo más amplia posible" y consideró que la figura de Cristina Fernández de Kirchner es fundamental para la construcción del frente.



"El campo nacional y popular se están achicando, y por ahora no existe arquitectura y cultura de coalición en el peronismo, eso es un problema", concluyó el diputado.