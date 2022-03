Otro peronista ultra K pide una desafiliación masiva

El ex intendente de Moreno por más de dos décadas, Mariano West, uno de los supuestos organizadores de los saqueos que se produjeron en 2001 y que derivaron en la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, aliado y defensor a ultranza de cada una de las acciones encaradas por Néstor Kirchner en su gestión y sostén territorial del cristinismo hasta 2013, difundió una carta abierta pidiéndole a "Máximo que haga una de Mínima".

La relación de West con el hijo de los dos presidentes se había roto en 2014, cuando La Cámpora impulsó y logró reemplazar a West por un candidato propio, el entonces gerente regional del ANSES de Moreno, Walter Festa, quien luego perdió con la actual intendenta del Movimiento Evita, Mariel Fernández.

Si bien no lo dice en su carta, el ex intendente que ejerció el poder político territorial desde 1995 hasta 2015, y que llegó a ser ministro de Desarrollo Humano y Trabajo durante la gestión de Felipe Solá, está generando un amplio movimiento interno para desafiliar a todos sus seguidores del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.

A través de su red social, West le reclamó a Máximo que "por lo menos haga una de mínima. Actuar dentro del Bloque. Respetar a la mayoría. Olvidar el vedetismo de quedar bien parado, sin importarte debilitar al Presidente. Sé uno del conjunto. Aliviá a los compañeros que están sufriendo y buscando el abrazo"

"Máximo, si no hacés la de mínima te pido otra: tenés que renunciar a la Presidencia del PJ de la Provincia de Buenos Aires. Te lo quedaste de arrebato. Ni siquiera tenés las condiciones para ser autoridad; pero te puedo asegurar algo: ninguna de las Mesas de conducción, a lo largo de nuestra historia contemporánea, hubiesen debilitado a el Presidente de Todos. Es más, estarían llamando a una movilización para darle y hacerle sentir todo el apoyo popular en un momento como éste. Si lo que querés es empezar una interna elegiste mal momento y el riesgo para nuestro Pueblo Inmenso" , le dedicó en otro párrafo el ex intendente de Moreno.

Por último, "Máximo, si no vas a hacer lo mínimo, y no vas a dar un paso al costado, contá con mi desafiliación inmediata. Lo qué haces no es Peronismo, y a mí no me conducís", terminó la carta pública.

West ironiza con el apodo que le colgaron al hijo de los dos presidentes. "Mínimo", en contraposición de su nombre, y es otro dirigente "histórico del peronismo" que habla ahora, en medio de la discusión con el presidente por el acuerdo con el FMI.

Como ya lo habían hecho Hugo Curto, Mario Ishii y Anibal Fernández, entre otros, que no hablan de intentos golpistas pero califican las actitudes del heredero presidencial como "desleal", "caprichoso" o "ajeno al peronismo", ahora fue el turno de West.

"Lástima que no me acompañaron hace dos años, cuando de arrebato se quedó con el partido", estará diciendo, por lo bajo, Fernando Gray, el único intendente en actividad que se opuso personalmente y con acciones judiciales incluidas a la llegada de Kirchner a la presidencia del PJ antes de finalizar los mandatos vigentes.