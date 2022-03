Facundo Manes explicó por qué se quedó a escuchar el discurso de Alberto Fernández

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Facundo Manes explicó por qué permaneció sentado en su banca cuando el bloque del PRO decidió retirarse del recinto mientras el presidente Alberto Fernández daba su discurso en la apertura de las sesiones del Congreso.

"Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos", escribió el neurocientífico en su cuenta de Twitter.

La actitud de Manes no cayó nada bien entre sus compañeros de Juntos por el Cambio, quienes habían acordado irse del recinto ante la primera falta de respeto en el discurso presidencial.

Sin embargo, Manes había anticipado que no abandonaría al recinto. "Veo a la sociedad argentina más sensata que a la dirigencia", aseguró en diálogo con periodistas al llegar al Congreso.

Que raro. A Juntos por el Cambio se le olvidó Manes. pic.twitter.com/jbWFM3Wnhu — PAT (@Pat_Sampras) March 1, 2022

La foto de Manes sentado solo en el recinto rápidamente se viralizó en redes sociales y generó los infaltables memes.