El nuevo ataque de Sergio Berni a Aníbal Fernández

El caso de la cocaína adulterada en Puerta 8 ha generado una crisis en el oficialismo, en concreto entre los ministros de Seguridad de la Nación y Buenos Aires. Esta mañana Sergio Berni volvió a la carga contra Aníbal Fernández. "Yo soy un trabajador, Anibal es un provocador", lanzó Berni en una entrevista con radio La Red.

"En vez de estar articulando cómo trabajamos, siempre hay un provocador en el medio que intenta desviar la atención, porque eso es lo que intenta", explicó.

“Ahora entiendo por qué nos va como nos va en las elecciones. No lo entiendo ahora, lo vengo entendiendo hace rato”, criticó Berni.

Luego de las Legislativas de 2021, Berni afirmó que no hablaba con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Y en la entrevista de hoy, lo volvió a afirmar: "Hace mucho que no hablo con Cristina”.

El ministro bonaerense explicó que su jefe político es el gobernador Axel Kicillof.

Al referirse al inicio de la disputa con su par de la Nación, Berni explicó que él dijo lo que "sentía que tenía que decir" y apuntó contra Fernández: "No debía burlarse en medio de una catástrofe, no corresponde".

La lucha contra el narcotráfico "es un delito federal que corresponde al Gobierno nacional. Debería explicarles a los bonaerenses y a los rosarinos qué está haciendo", aseguró y dijo que Fernández "intenta desviar el foco de la atención”.

También, explicó que cuando tiene un micrófono en frente siente "la obligación" de explicar qué es lo que hace.

“No me desenfocan de mi misión todas las cosas que puedan decir los demás. Estoy concentrado en lo que hago. Después, que cada uno se haga cargo de lo que dice, que tenga que salir a explicar lo que no dijo, lo que no quiso decir... Eso no es mi función. Nunca me van a escuchar tener que explicar lo que dije, lo que quise decir. Me van a escuchar rindiéndole cuentas a la sociedad por todo lo que hice”, sostuvo, en una serie de chicanas hacia Fernández.

Por último, mostró sus deseos de ser presidente. "Siempre me preparé. Después si sale o no, es otra cosa. Cuando pisé por primera vez la facultad de medicina me preparé para ser el mejor cirujano, y cuando pisé por primera vez una unidad básica me preparé para ser el mejor presidente de Argentina. Uno se prepara para eso, el que dice que no está perdiendo el tiempo".