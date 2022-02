Las duras críticas de Axel Kicillof a la oposición por su viaje a China

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó hoy que el acuerdo que la Argentina cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "sea contradictorio con la gira presidencial" por China y Rusia, al tiempo que pidió no analizar los entendimientos con esos países "con miradas conspirativas, ni hacer lecturas trasnochadas".



"No puede tenerse una visión tan obtusa y simplista de lo que tienen que ser las relaciones internacionales cuando el país necesita inversiones, crecimiento, acompañamiento financiero", analizó el gobernador en declaraciones a radio El Destape, durante una escala en Madrid, España, que la comitiva presidencial hizo antes de emprender viaje a Barbados, último destino de la gira.



Cuando se le preguntó por los cuestionamientos formulados desde algunos sectores opositores al viaje presidencial a países "enemigos de Estados Unidos" mientras se llevan adelante las negociaciones con el FMI, Kicillof dijo que "a veces los que nos acusan a nosotros de ideológicos y antiguos en las concepciones todavía viven en la Guerra Fría".



"Un país como Argentina plantea que tiene que desarrollar y hacer más robusta las relaciones mutuas que le generan provecho y beneficios", indicó el gobernador bonaerense y señaló que "desde ese punto, cuando uno observa la predisposición que tiene China, de compartir su crecimiento o acceder a determinadas relaciones de intercambio, es muy fácil de explicar".



Kicillof pidió no analizar los acuerdos "con miradas conspirativas, ni hacer lecturas trasnochadas", y recalcó que no cree "que el acuerdo que se cerró con el FMI sea competitivo o contradictorio" con los objetivos de la gira que encabeza el presidente Alberto Fernández.



El gobernador analizó que "la coincidencia temporal puede generar algún tipo de confusión o dar campo para especulaciones bastante tristes", pero expuso que "la relación entre Argentina y China tuvo hitos en 2004 (cuando viajó Néstor Kirchner); en 2006, cuando se hizo un acuerdo integral entre las dos economías; y en 2015 se avanzó más y ahora es darle continuidad".



"Solamente quien quiera generar ruidos puede ver oposición" entre el acuerdo con el FMI y el viaje, advirtió y puso de relieve "el papel que China juega en el comercio internacional, dentro de los flujos de inversión y en el crecimiento mundial".



En ese marco, graficó que "China es el único país que no tuvo una caída de su economía en 2020".



Kicillof también volvió a cuestionar "el desastre que hizo el Gobierno de Mauricio Macri en colaboración con el FMI con ese préstamo absolutamente desproporcionado, batió récords a escala mundial: fracasó, pero quedó la deuda".



En ese sentido, agregó que el papel que jugó el FMI "fue muy desafortunado: le dio a Macri un crédito que en un mes ya estaba firmado y desembolsado".