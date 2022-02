Como si fuera un equilibrista, Kicillof relanza su gestión con la mirada puesta en 2023

El panorama post pandemia avizora un futuro cercano con nubarrones de tormentas en el oficialismo, no solo por las presiones respecto al acuerdo con el FMI, sino que el equilibrio interno de esta fuerza es cada vez más volátil. Es que, las tensiones entre socios, ponen cada vez más en evidencia que la alianza fue concebida solo para tomar el poder.

En ese contexto, Axel Kicillof no olvida que Cristina y Máximo Kirchner le intervinieron “su gabinete” (cualquier comparación con un centro de estudiantes universitarios es mera coincidencia) post derrota electoral. Allí, ubicaron a intendentes propios que se quejaban porque se sentían ninguneados por el gobierno provincial -críticas que se habían dado antes de las elecciones- y a La Cámpora en puestos claves de poder.

El gobernador bonaerense no se encuentra en una posición cómoda ya que a esto se le suma la relación algo distante con el presidente. Según confiesan desde su círculo cercano es para evitar tensiones con la "Jefa" en torno a la discusión por el acuerdo con el FMI.

Tampoco debemos dejar afuera de la suma que Kicillof fue dejado de lado en el armado del nuevo peronismo bonaerense. En el cierre de listas para las elecciones internas, la voracidad de “la orga” de Máximo Kirchner se quedó con casi todo. El resto lo repartieron entre intendentes, gremios y, las migajas, fueron para el albertismo.

Con todo ese contexto de fondo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires deberá ponerse su mejor traje y estrenar su mejor sonrisa para el 2 de marzo, cuando le toque dar el discurso inaugural de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense.

Este será el momento en el que relanzará su gestión, marcará los ejes de los próximos dos años de mandato y pondrá en marcha su plan para el 2023, pensando en su reelección.

Los ejes del discurso que el gobernador dará el 2 de marzo ante legisladores intendentes y ministros fueron desarrollados por el propio mandatario quien, según aseguran, es muy meticuloso y está en cada detalle del armado cambiando todo a último minuto. MDZ pudo acceder a ellos y estos son algunos de los lineamientos más importantes.

El gobernador armó su discurso basado en los informes de gestión de los ministerios que fue recabando su hombre de mayor confianza: Carlos Bianco. El ahora jefe de asesores fue desplazado de su puesto frente a la Jefatura de Gabinete, víctima del movimiento de pinzas de Cristina y Máximo. Su lugar lo ocupó Martin Insaurralde pero el hombre no perdió poder dentro del círculo íntimo de Kicillof.

Los dos ejes del discurso

El mandatario pondrá en valor de los dos años de gestión. Hará énfasis en las medias tomadas durante su primer año de pandemia, especialmente, con el fortalecimiento del sistema de salud. En cuanto al segundo, lo centrará en el operativo de vacunación. El inicio de clases tendrá un apartado especial y se hará hincapié en que, por tercer año consecutivo, en la provincia el ciclo lectivo comienza sin conflictos.

El segundo eje del discurso de Kicillof, está enfocado en la apuesta más grande del gobierno bonaerense que es el “Programa 6X6” lanzado en diciembre. Desde el entorno del gobernador este programa lo explican de la siguiente manera: “Son seis años de crisis y pérdidas. De los cuales, cuatro años pertenecen a la gestión de Vidal y los dos años restantes a la pandemia. La recuperación empieza ahora con los dos años que restan del primer mandato y culminan cuando termine el segundo mandato de Axel”.

El plan contiene los ejes de desarrollo para los próximos dos años y una planificación estratégica, para los cuatro años restantes, a mediano y largo plazo, con el objetivo de sentar las bases para lo que viene después del 2027.

Desde gobernación confiaron a MDZ que “el discurso del gobernador será 80/20”. Es decir, el 80% del discurso estará centrado en la gestión, especialmente lo que se hizo en infraestructura y las obras licitadas adjudicadas. En tanto, el 20% restante del discurso lo destinara al futuro de la provincia con objetivos y proyectos pensados a seis años, resulte reelecto o no Kicillof en el 2023.

Desde gobernación no descartan que el miércoles, durante el discurso de apertura, el mandatario realice una serie de anuncios, algo en lo que estaría trabajando con su equipo.

Optimismo en el oficialismo y cautela en la oposición

MDZ habló con intendentes y legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, sobre las expectativas que tienen del discurso de Kicillof.

Marcelo Santillán, intendente de González Chávez, municipio del sudeste de Buenos Aires, se mostró optimista e indicó: “Seguramente hará eje en el interior de la provincia, algo que anunció Axel en agosto. Por lo que nos anticipó, estará contemplado el interior en su conjunto, con obras de infraestructura en los pueblos y ciudades, dar respuesta al problema habitacional de la provincia, mejora de los caminos rurales y el apoyo a la producción agropecuaria y ganadera”.

El intendente agregó: “Estamos con mucho optimismo, porque se está mirando al interior en una forma integral. Estamos con importantes expectativas en lo que tiene que ver con la post pandemia, porque creemos que vamos a tener un crecimiento económico importante, hay algunos indicadores que nos dan la pauta para tener altas expectativas de que Argentina despegue de una vez por todas”.

En lo que respecta a la oposición el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, afirmó que le gustaría escuchar que Kicillof hable sobre las políticas de seguridad y las inversiones que se van a hacer : “Ya que es un tema donde se ve cada vez más que los municipios quieren ser parte de la solución”. Añadió: “Entre otros temas, debería hablar de una baja de Ingresos Brutos, que favorecería a las Pymes que vienen muy castigadas”.

Por el lado legislativo, hablamos con el presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad y con el presidente del bloque Avanza Libertad, Guillermo Castello sobre lo que esperan del discurso de Kicillof en la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Bonaerense.

Maximiliano Abad, presidente del mayor bloque opositor esto nos decía: “Siempre las expectativas se renuevan en el comienzo de un nuevo período legislativo. Pero la verdad es que los discursos, habiendo pasado tres años de gobierno, no alcanzan. Lo que necesita la provincia son políticas públicas y acciones concretas para sacar a los bonaerenses de la situación en la que estamos. Queremos escuchar en el discurso cuáles van a ser las políticas concretas".

El legislador agregó: “Qué medidas va a impulsar el gobernador para recuperar el tiempo perdido en estos dos años sin presencialidad en las escuelas, después de una cuarentena eterna que sacó a miles de estudiantes de las aulas provocando una deserción inédita en la historia de la provincia".

Asimismo, Maximiliano Abad dijo: "Queremos saber, específicamente, cuál va a ser la política económica y productiva para favorecer a las pymes y sacarlas de la postergación en la que están. En seguridad, queremos saber qué políticas va a impulsar para atacar efectivamente la ola de inseguridad, el narcotráfico y las mafias que hay en la provincia de Buenos Aires. En cuanto a política sanitaria, necesitamos conocer, a partir de la experiencia acumulada, cómo se va a proteger la salud de los bonaerenses. Además se necesita saber cuál va a ser la relación con los municipios en cuanto a la ejecución de la obra pública, pero también en la asistencia económica y financiera por todo lo que han sufrido en este tiempo”.

Finalmente, el jefe de la bancada opositora comentó: “Las expectativas son varias. Pero tengo que decir que, conociendo la manera en la que el gobierno encara los temas, esas expectativas pueden verse defraudadas. Lo que necesitamos es que el gobierno provincial se ponga a gobernar de una vez por todas y a gestionar para todos los bonaerenses”.

Por su parte, el diputado Guillermo Castello, presidente de el bloque Libertario, afirmó: “No tenemos demasiadas expectativas. Ha sido el peor gobierno de la historia que yo tenga memoria. Espero que termine bien su función de gobernador de acá a dos años y que se vaya, que le deje el lugar a alguien con un poco más de ideas, de audacia. No hay que olvidar que este gobernador recibió cuantiosos recursos de las arcas nacionales, como no recibió ningún otro gobierno en los últimos 20 años, solo porque es el lugar donde quiere seguir haciendo pie el kirchnerismo, Cristina y La Cámpora. Sin embargo este gobierno conducido por Kicillof no termina de despegar”.

Y agregó: "Es por eso que no tengo muchas expectativas del discurso de apertura. Si me gustaría saber qué diablos va a hacer con los 25 mil empleos públicos, esos que creó en el presupuesto que votó Juntos por el Cambio acompañando al Frente de Todos. Quiero saber en qué va a gastar los casi 200 mil millones de pesos de la deuda que le hizo votar a la Legislatura, que nosotros desde Avanza Libertad votamos en contra".

Castello, no se guardó nada y añadió: "Me gustaría saber si Kicillof piensa seguir anunciando agendas de género y creación de puestos artificiales que tienen que ver con toda esa estupidez que no le interesan a nadie. O si va a ir por el camino que nosotros, desde Avanza Libertad, estamos proponiendo que es el de bajar el gasto público, bajar y derogar impuestos, eliminar los ñoquis de la administración publica bonaerense. Eso es lo que realmente me gustaría escuchar, algo que lamentablemente no va a pasar. Pero, si soñamos despiertos, me gustaría que anuncie algo de eso. Lástima que abro los ojos y me encuentro con que el sueño es una pesadilla. El Estado de la provincia sigue siendo desastroso, no sabemos dónde están y cuántos son los presos que liberaron durante la pandemia, no hacen ni van a hacer nada para reactivar la economía de la provincia de Buenos Aires en estos dos años que le quedan de gestión, ahogan cada vez más a las pymes y a aquellos arriesgados que osan invertir en la provincia. Realmente el de Kicillof es el peor gobierno de la historia de la provincia de Buenos Aires”

Por otra parte, el jefe de la bancada libertaria dijo: “Lo que si me gustaría es que Kicillof condene claramente la invasión de Rusia a Ucrania, sin tibieza ni frases de circunstancia”.