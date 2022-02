Sergio Berni fulminó a Cabandié y le dedicó una chicana a la oposición

En una entrevista con Radio 10, el ministro de Seguridad de Buenos Aires Sergio Berni relató la situación con la que se ha encontrado en su viaje a Corrientes. El funcionario de Axel Kicillof se encuentra en la zona de los incendios y hundió al ministro de Ambiente, Juan Cabandié. "Yo estoy en Santo Tomé, no se donde está Juan Cabandié", disparó el funcionario bonaerense.

"Sigo en Corrientes, en Santo Tomé, la situación cambia en cuestión de segundos, el fuego esta en un triangulo, todos los días amenazada con entrar a la ciudad", manifestó y también le dedicó un párrafo a los políticos que critican en las redes pero no hacen nada para combatir en serio los incendios.

"Nuestra presencia acá molesta, es la verdad, la clase política en general critica, pero en estas situaciones siempre estamos los mismos", advirtió. "Cuando hay que poner la experiencia y el tiempo nadie lo hace. No hace falta decir quienes no están, nosotros estamos con la cabeza puesta en solucionar los incendios", agregó el ministro de Seguridad de Buenos Aires.

En este sentido, cuestionó directamente a toda la clase política y volvió a sacar chapa de su estilo de acción, yendo al lugar de los hechos a pesar de ser funcionario de otra provincia. "Uno se cansa de algunas cosas, me canso de los errores, de que siempre se cometan los mismos, pareciera que la dirigencia política es la única que siempre tropieza con la misma piedra", afirmó tomando distancia del resto.

"No puedo hablar sobre lo que esta haciendo otra gente, nosotros acá tenemos un centro de coordinación, somos profesionales y estamos haciendo lo que mejor sabemos", sostuvo Berni y aclaró que se encuentra allí porque el gobernador Axel Kicillof le dio esa misión y la está cumpliendo.

Al ser consultado sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner y la decisión de abandonar el kirchnerismo, respondió: "Yo no pegue ningún portazo, tuve una conversación con la jefa del espacio político hace 5 meses y le avise que me iba, del peronismo no me voy, soy peronista".

Sobre la situación de los incendios remarcó que fue muy poco lo que llovió y advirtió que se siguen generando focos de incendios. "Es una película que no termina nunca, apagamos un incendio y aparecen dos (...) No llueve casi nada, en el día de ayer lo hizo, la gente festejó y en un momento cayó un rayo y empezó un incendio nuevo", relató y dijo que "el fuego no puede cruzar la ruta 14, porque pone en situación de riesgo a las localidades de Santo Tomé".