El llamativo contraste entre Rodolfo Suarez y Horacio Rodríguez Larreta

Durante los últimos dos años tanto el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomaron la educación como bandera. Ambos apostaron a la presencialidad cuando en el resto del país las escuelas aún estaban cerradas y tanto Mendoza como la Ciudad de Buenos Aires fueron las únicas dos jurisdicciones que este lunes comenzaron el ciclo lectivo. Sin embargo, desde lo gestual hoy se notó una clara diferencia entre los dos mandatarios.

Por un lado, el dirigente del PRO sacó chapa de la situación y encabezó un acto en una escuela del barrio porteño de Nueva Pompeya. Por el otro, el dirigente mendocino brilló por su ausencia en el inicio del ciclo lectivo realizado en una escuela del departamento de Junín. Hasta allí se habían dirigido las nuevas autoridades del gremio docente a entregarle un petitorio que finalmente quedó en manos del vicegobernador Mario Abed.

Desde Casa de Gobierno afirman que desde hace tiempo el gobernador de turno no forma parte de los actos oficiales, pero el dato no es del todo preciso. Si bien Suarez no abrió el ciclo lectivo en el 2021, sí lo hizo en el 2020 en Guaymallén junto al por entonces ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Antes, en 2016 y 2017, Alfredo Cornejo había hecho lo propio en otros establecimientos educativos así como también ocurría durante el gobierno de Francisco Pérez y otros gobernadores.

Sea cual sea el motivo, llamó la atención que el mandatario mendocino se ausentara al acto y ni siquiera se expresara en las redes -que tanto utiliza- para destacar la importancia del evento. Sobre todo en un año en el que el gobierno pretende volver a impulsar la sanción de una nueva ley educativa. Sin Rodolfo Suarez, la actividad fue encabezada por Mario Abed, que jugó de local en el municipio que supo conducir durante más de una década. Junto a él se mostró el director General de Escuelas, José Thomas, que habló de "un punto de partida postpandemia" en el que deberá "volver a una normalidad superadora y brindar una mejor educación para nuestros chicos".

Suarez estuvo ausente en el primer día de clases.

Thomas destacó la importancia de arrancar el año sin un paro docente y luego del acto se acercó a dialogar con los representantes del SUTE que se hicieron presentes en la escuela 1-002 Blanco Encalada. Al igual que había hecho con el anterior secretario general Sebastián Henríquez años atrás, este lunes dialogó cara a cara con la nueva titular Carina Sedano que le dejó una copia del petitorio que pretendían entregarle a Suarez.

Esta mañana, en el acto de inicio de ciclo lectivo en Junín, hicimos entrega de un petitorio dirigido a @MendozaGobierno y a la @MzaDGE respetando el mandato de nuestro plenario. pic.twitter.com/Z68KJ9eHiG — Carina Sedano (@carisedano) February 21, 2022

Entre otras cosas, allí reclaman por una mejora salarial que los equipare a lo que cobran otros docentes del país, una mejor atención médica por parte de OSEP y mayor inversión en infraestructura escolar.

Casi en paralelo, otro acto tenía lugar a miles de kilómetros del departamento de Junín. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta afirmaba en la escuela 21 D.E. 5 en el barrio de Nueva Pompeya que es "necesario defender cada minuto de clases".

“Nos habíamos comprometido a que íbamos a empezar las clases unos días antes para seguir recuperando lo difícil que fueron estos dos años y cumplimos”, destacó el dirigente del PRO que apuesta a llegar al 2023 con serias chances de pelear por la presidencia.

"Es una emoción enorme. Cada día cuenta. Este año tenemos un calendario de 192 días de clases", esgrimió marcando diferencias con el resto de las jurisdicciones del país. “La educación tiene que ser la prioridad para todos, la educación es el futuro de nuestros hijos, es la forma que igualamos las oportunidades para todos”, concluyó en tono de campaña.