Los dilemas de la izquierda kirchnerista frente al acuerdo con el FMI

El psicoanalista y escritor, Jorge Alemán, escribió una nota en Página 12 que tuvo varias repercusiones y expuso varios dilemas de una facción interna del kirchnerismo sobre la discusión de pagar o no la deuda al FMI. Respecto al tema, Alemán expresó en la nota que el acto de no pagar y no ceder a la “presión arbitraria” del Fondo es, en realidad, una demanda popular y no solamente una decisión gubernamental. “Esta demanda debe existir de un modo efectivo y no debe ser imaginada ni supuesta”, expresó el escritor.

“El no pagar la deuda en este caso debería constituirse en la construcción de un pueblo como la nueva voluntad nacional y popular emergente en la coyuntura”, explicó Alemán.

“Si se trata de cruzar el Rubicón o atravesar el desierto, no solo deben ser discutidas desde el Estado las consecuencias del default, también se debe visibilizar el protagonista determinante de esa decisión: el Pueblo que vuelve, tal como lo acaba de decir la Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner)”, manifestó el psicoanalista de izquierda.

Perteneciendo al bloque más duro del kirchnerismo, el escritor utilizó el medio para expresar su opinión concreta acerca de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “No pagar la deuda sin la construcción política que pueda dar la batalla hegemónica del sentido de esa decisión sería una catástrofe económica y política. El no pagar la deuda no puede ser el no de la izquierda clásica que se desinteresa por la mayoría popular transformadora”, explicó el renombrado escritor.

Asimismo, Jorge Alemán termina su nota demandando que la voz del pueblo sea escuchada ya que ,a fin de cuentas, ellos van a tener que soportar y superar las consecuencias del pacto que se realice entre el organismo internacional y el estado argentino.

“O existe de verdad un pueblo que se apropie de la decisión o será un paso al abismo. La discusión sobre el no pagar no es sólo sobre las consecuencias económicas del default, es también la problemática cuestión de organizar a partir de ese acto el sujeto colectivo que lo va a tener que soportar y superar”, concluyó Alemán en su nota.

Del mismo modo, Jorge Alemán decide participar de una entrevista realizada por Pablo Ladaga en Radio10 para explayarse respecto a la opinión que expresó en Página 12, en la misma, el escritor no sólo dice la “deuda es fraudulenta” sino que “pagarla es ya una coacción”.

Alemán explicó que los problemas técnicos-económicos del país tienen, hoy en día, un gran trasfondo ético-político.

“Quizás sea absolutamente legítimo terminar de una vez con este ciclo de repeticiones con el Fondo, que ya se está volviendo muy siniestro para la Argentina. Son muchas veces la misma jugada y terminamos atrapados en la misma pinza”, explicó Alemán en su entrevista.

“Habría que hacer una construcción popular de ese `no al Fondo´. Tendría que ser la emergencia de una voluntad nacional y popular que se hiciera cargo. Falta el pueblo como sujeto de esta historia. La idea de que el gobierno tome una decisión tan determinante que defina el destino de la Nación, sin la participación del pueblo como sujeto, me parece una cosa grave”, exclamó el profesor durante la conversación.

El psicoanalista plantea la idea de que “quedar condicionados por el Fondo y vivir en una supervisión constante por parte del organismo internacional, donde hay una especie de monitoreo de toda la fiscalidad y de todo lo que tenga que ver con el gasto público, sería perjudicial para el pueblo”.

Refiriéndose al contexto internacional, el poeta proveniente de la izquierda política, señaló que “el nuevo ejército de ocupación de Estados Unidos es la deuda, donde se captura la vida de las Naciones y de los sujetos. La deuda es el nuevo sistema de educación financiera.”

En un momento de la entrevista, el locutor hace referencia a la situación de los principales partidos antagónicos frente a los acontecimientos de la negociación con el FMI. El mismo, explica que frente a este contexto nos encontramos con un Juntos por el Cambio unido y un Frente de Todos que se encuentra peleado y dividido. Respecto a esto, Alemán contesta lo siguiente:

“Están todos peleados por la falta de una convocatoria del Frente de Todos al mismo pueblo para tener voz en las negociaciones. Yo tengo miedo no sólo de las consecuencias económico-políticas sino a lo que pueda pasar con nuestro proyecto (refiriéndose al Frente de Todos) porque me parece que sí esto (el tener en cuenta la voz de sus votantes) no está muy claro puede haber una divergencia seria. Yo la vengo percibiendo”, expresó Alemán.

Alemán no sólo mencionó que hay gente con mucho peso dentro del partido del Frente de Todos que no están de acuerdo con la situación expectante que mantiene el gobierno acerca de qué va a suceder con las negociaciones con el FMI. El escritor concluyó diciendo que “el frente es muy complejo.. muchos se preguntan si no se dilapidó la energía popular que hoy tendría que estar presente. El Frente de Todos está atravesado por una coalición interna que es constitutiva del mismo partido pero ahora está atravesando una situación límite por el problema técnico de la deuda y como vamos a quedar políticamente parados”.