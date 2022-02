La Plata, capital nacional de la toma de tierras

La ciudad de La Plata es conocida por ser una de las pocas ciudades del mundo pensada y planificada desde antes de su concepción. Además se caracteriza por sus diagonales (cruzan la ciudad de punta a punta. Eso sí, para los que no son platense es toda una aventura), su arquitectura única, por sus universidades, sus plazas y parques, la República de los Niños, el Bosque, por Estudiantes y Gimnasia… y ahora también por las tomas ilegales de tierras.

Desde el municipio platense denuncian que hay más de 40 tomas activas en la ciudad, donde viven en situaciones precarias más de 200 mil personas en 260 asentamientos, usurpando 250 hectáreas. Siendo este el mayor registro de tomas de toda la provincia de Buenos Aires. Además, en la ciudad de La Plata existe la mayor toma de tierras ilegales del territorio bonaerense, el predio del ex club de Planeadores de Los Hornos en 160 hectáreas se instaló (desde febrero del 2020) por la fuerza 2.600 personas. La toma va creciendo día a día y por las redes sociales se venden los terrenos, que pertenecen al Estado nacional.

Hace unos días se evitó, por la intervención de vecinos que llamaron a la policía, una nueva toma de tierras. Esta vez en la zona del aeropuerto, donde un grupo de más de 100 personas usurpó un predio privado. Antes de que los desalojen, los usurpadores que estaban bien organizados, habían demarcado terrenos y comenzaron a construir viviendas precarias. Los vecinos denunciaron que algunos volvieron a instalarse luego de que la policía los sacara.

Por este hecho hubo un cruce de acusaciones muy fuertes entre el Intendente Julio Garro y el ex jefe de Gabinete de Kicillof, Carlos Bianco actual jefe de asesores del gobernador. Bianco cargo contra el intendente municipal, dijo “el intendente Julio Garro es el principal responsable, porque está refiriéndose a La Plata y el responsable territorial es su intendente” y acusó a la oposición de “instalar algún conflicto como suele hacer para después sacarle un rédito político en vez de preocuparse de manera seria por los problemas de la gente”.

Por su parte, el intendente platense Julio Garro recogió el guante y le contestó, en un tono conciliador desde su cuenta de Twitter, al jefe de asesores de Kicillof. El jefe comunal platense escribió: "La toma ilegal de tierras en la Ciudad es un problema que tenemos que resolver de manera coordinada junto con la provincia, la nación y la justicia".

En tanto, desde que se inicio la mega toma del ex Club de Planeadores, en febrero del 2.020, el municipio platense denunció ante la Justicia su ilegalidad, como así también denunciaron la venta de terrenos por redes sociales, el aumento de hechos delictivos en la zona desde que comenzó la toma, el robo de energía eléctrica y además presentaron un informe sobre la situación hidráulica del predio debido a que es una zona inundable. Sin obtener hasta el momento una respuesta de la Justicia.

Desde el municipio platense sostienen que las tomas no son espontáneas, están organizadas y planificadas, las parcelas las delimitan para la venta y esto, dicen, no se puede hacer sin el consentimiento del gobierno provincial.

Legisladores opositores exigen una respuesta

Legisladores de Juntos por el Cambio que representan a la octava sección electoral en ambas cámaras y los diputados de Avanza Libertad realizaron un pedido de informes para que el gobierno bonaerense explique qué acciones están tomando contra la toma de tierras y las usurpaciones en la provincia de Buenos Aires

Diputados y senadores de Juntos por el Cambio, que representan a la ciudad de La Plata aseguran que desde hace dos años “las tomas ilegales han ido en aumento” y le exigen al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, del Ministerio de Seguridad, y los organismos que corresponda, que remita la información actualizada sobre las tomas en el partido de La Plata, haciendo principal foco en que considerada más grande de la provincia, es decir, el ex Club de Planeadores.

Los pedidos de informes llevan las firmas de los diputados Fabián Perechodnik, Julieta Quintero y Claudio Frangul y los senadores Juan Pablo Allan y Florencia Barcia, Además, advierten el grave riesgo hídrico que se tiene por estar sobre un predio inundable y sin la correspondiente planificación urbana.

MDZ habló del tema con Claudio Frangul, diputado platense de Juntos por el Cambio, a quien se le consultó acerca de que si creía que había algún tipo de guiño o complicidad del gobierno bonaerense en las usurpaciones. Su respuesta fue: “Lo que notamos es que, en los últimos dos años, por la inacción del gobierno provincial se han ido multiplicando la toma de tierras, especialmente en la ciudad de La Plata. Donde según un informe del Observatorio Socio Económico de la Universidad Católica en la capital de la provincia de Buenos Aires hay más de 250 hectáreas ocupadas de manera ilegal, siendo la toma más importante la del ex Club de Planeadores”

Asimismo, el legislador platense sostuvo que en febrero del año pasado hubo reuniones con representantes del gobierno bonaerense cuando comenzó la toma de las 160 hectáreas del ex Club de Planeadores y agregó: “Lo que notamos es que, a partir de esa primera reunión, la toma fue creciendo por falta de controles de la provincia. Donde vemos que no hay ningún plan de contingencia, no se tuvo en cuenta los riesgos hídricos y sabemos, como agravante, la venta de lotes en redes sociales y la injerencia de algunos punteros que responden a dirigentes del Frente de Todos”.

En cuanto a las declaraciones de Carlos Bianco (jefe de asesores de Kicillof) donde responsabilizo al intendente platense por la toma de tierras, Frangul afirmó: “Es un disparate, porque si hay algo que se hizo desde el municipio fue denunciar cualquier tipo de tomas y tratar de que intervenga la justicia y todos los organismos necesarios. Es un gran disparate y a las pruebas me remito, desde hace más de dos años que está esta gestión en el gobierno provincial se ha ido multiplicando las tomas en forma exponencial en todo la provincia de Buenos Aires y, en especial, en La Plata”

Por otra parte el bloque de diputados Libertarios Bonaerenses en su pedido de informes por la usurpación de tierras públicas y privadas, denuncian al gobierno de la provincia de Buenos Aires de estar ausentes ante estos hechos y agregan: “Las ocupaciones masivas de quienes irrumpen violentamente en una propiedad, las que se producen 'por goteo' ante la ausencia del Estado, proliferan ante una inaceptable pasividad estatal, pasividad que se produce, en el mejor de los casos por negligencia, en otros por aberraciones ideológicas y en otros, directamente por complicidad con los usurpadores".

Asimismo, desde el bloque de Avanza Libertad, conducido por el diputado Castello, acusan al gobierno de Kicillof de no querer aplicar las leyes porque tienen una visión contraria al derecho de propiedad.