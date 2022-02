La dura acusación de Rodríguez Larreta a Máximo Kirchner tras su renuncia

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, habló y criticó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados. "Esto genera incertidumbre en este momento tan crítico de la Argentina".

“El problema de la Argentina no es la renuncia de un jefe de bloque es que no tenemos una visión, un rumbo, un plan claro sobre cómo vamos a crecer”, comenzó diciendo Rodríguez Larreta. Y agregó: "Tanto el acuerdo con el FMI como la renuncia de Máximo generan incertidumbre en este momento tan crítico de la Argentina no ayuda para nada”.

“Justo cuando necesitamos tener una visión de largo plazo, un plan, situaciones como esta generan más confusión, es inoportuno, no ayuda. Argentina necesita un plan de largo plazo, cómo aumentar y generar empleo, cómo se invierte, cómo aumentar las exportaciones; con situaciones como esta vamos para atrás”, expresó el jefe de Gobierno porteño.

Con respecto a la crisis interna que sufre el oficialismo, dijo: “Los problemas internos son temas del oficialismo, que tiene, y muchos, problema, pero para el país es grave que muestren contradicciones, idas y vueltas en algo tan crítico como la relación y el acuerdo con el FMI”.

Asimismo, también se refirió a si apoyarán el acuerdo con el FMI: “Todavía no tenemos los detalles, la letra chica del proyecto, con lo cual difícil es tomar una posición, pero lo vamos a ir conversando y vamos a tener una posición unificada”.