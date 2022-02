El impactante anuncio de Carla Vizzotti sobre la vacuna Sputnik V

A pocas horas de la llegada del presidente Alberto Fernández a Rusia para una visita oficial, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que el Gobierno argentino no le reclamará a su par ruso los 9,5 millones de dosis de la vacuna Sputnik V que aún permanecen en el contrato vigente, ya que serán cubiertas con las dosis de la misma fórmula que se fabricarán en nuestro país.

El anuncio fue realizado esta mañana por Carla Vizzotti luego de mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la que se repasó la situación epidemiológica del país y el avance de la campaña de vacunación ante el próximo inicio de las clases: "La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha autorizado el registro para uso de emergencia del laboratorio Richmond como comercializador de la vacuna Sputnik del Fondo Ruso de Inversión Soberana".

"Es muy importante porque va a tener un rol fundamental Richmond en la provisión y la formulación de las vacunas que nos restan llegar para poder distribuirlas no solo en Argentina sino también la posibilidad de exportarlas. Estamos trabajando para planificar el cronograma en función de las necesidades de Argentina", agregó la ministra en declaraciones reproducidas por el portal Infobae.

A partir de ahora, la provisión de la vacuna Sputnik en el país quedará a cargo del laboratorio argentino Richmond.

De hecho, Vizzotti aclaró que "la Federación Rusa no es que no está mandando vacunas porque no quiere sino que nosotros tenemos stock y estamos recibiendo suficiente cantidad". En ese sentido, detalló que en el Ministerio de Salud "estamos regulando el stock de Pfizer, el de Moderna, de Sputnik, de Cansino. En el primer semestre (de 2021) hubo problemas, se caracterizó por dificultades en el acceso a las vacunas Sputnik. En el segundo semestre se destrabó ese cuello de botella".

Asimismo, Vizzotti confirmó que el laboratorio AstraZeneca tiene una entrega pendiente de 1.100.000 dosis a través del mecanismo Covax y que se realizó una enmienda al contrato suscripto con Pfizer para que "entre febrero y marzo podamos tener 1,4 millones de dosis" que serán destinadas a la vacunación de niños entre 5 y 11 años.