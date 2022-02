Cuál es el principal atributo del reemplazante de Máximo Kirchner

El analista político y columnista de MDZ Radio, Paulino Rodrigues, habló sobre el reemplazante de Máximo Kirchner como presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) en Diputados, Germán Martínez. Dijo quién es, quién lo respalda políticamente y cuál es su principal atributo hoy.

Germán Martínez -contó Paulino Rodrigues- es politólogo, tiene 46 años y una trayectoria política. "Se ha cultivado al lado de Agustín Rossi -ex ministro de Defensa de la nación-".

"Tiene el atributo ser un desconocido, lo cual es una virtud en la política hoy. Germán Martínez es un diputado que ha crecido mucho alrededor de Agustín Rossi, que tiene la confianza del kirchnerismo, que dice públicamente lo que a muchos les cuesta expresar: que es peronista y kirchnerista, sin contradicción. Aunque para varios es una contradicción", contó el politólogo.

De cara al futuro, el columnista dijo que Germán Martínez "va a trabajar para que haya unidad en el bloque, que de momento no la hay, y que, por lo tanto, se vote el acuerdo con el FMI".

"'Lo quiero codo a codo conmigo', dijo el flamante presidente del bloque respecto a Máximo Kirchner esta mañana, después de haber hablado con él y después de decir, por supuesto, que lo conmocionó la decisión del hijo de la vicepresidente, en virtud de su pensamiento", continuó.

Finalmente, Paulino Rodrigues contó que Germán Martinez es un dialoguista y tiene relación con todos. "Es muy laborioso puertas adentro en el Congreso, según dicen, a mi gusto le falta el peso específico propio de una conducción fuerte. Dicho esto, -insistió- tiene una virtud: no está emparentado con ninguno de los sectores en pugna dentro del FdT, no tiene apetito personal por ahora, que le permita a la sociedad política pensar que es un trampolín hacia algún lugar".

"Tiene un titánico desafío y por lo tanto, en una política devaluada, en una sociedad enojada, con falta de perspectiva, desconfiada, cuando irrumpe alguien nuevo no deja de ser un enigma, un interrogante, pero al mismo tiempo le crea el beneficio de la duda de inventario: no tiene mochila, no tiene pasado. Cualquier otra decisión a esta hora habría llevado a un análisis y cuestionamientos a su accionar. En cambio, emergió una persona sin visibilidad pública, por lo tanto no tiene prontuario público, tiene beneficio de inventario, tiene todo por delante y además dicen es laborioso".

"Bueno, tal vez llegó el tiempo de hacer lo que Máximo Kirchner no quiso o no pudo, que es ese trabajo de orfebrería que requiere desde todos los tiempos, siempre y en cada gobierno, cuando hay minoría dentro del bloque del oficialismo: lograr acuerdos", concluyó.