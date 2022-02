Advierten cuál es la mayor preocupación del FMI sobre el acuerdo

En el Fondo Monetario Internacional (FMI) "hay preocupación" por el futuro tratamiento del acuerdo en el Congreso y las diferencias que puedan surgir en el bloque del Frente de Todos, aunque también ese paso legislativo se lo considera "esencial" para cerrar las negociaciones, advirtió el representante argentino en el organismo multilateral, Sergio Chodos.

"La preocupación del Fondo respecto del sustento social y político, más allá de los números, está centrada en el trámite legislativo a partir de la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández, una decisión para cortar con tradición de más de 22 programas que fueron discutidos y decididos a espaldas de la sociedad", explicó Sergio Chodos en declaraciones a FM Urbana.

De todas formas, el funcionario argentino ante el FMI luego minimizó el impacto de sus declaraciones y señaló que "no es preocupación, es estar pendientes porque forma parte de la perfección del acuerdo". Asimismo, añadió: "Tanto por el paso por el Directorio como por el Congreso son pasos esenciales y no accesorios en la negociación".

Sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados y su impacto en las negociaciones con el Fondo, Chodos respondió: "Hay que estar no preocupados pero ocupados para mirar cómo ocurre, pero eso es general y excede a la renuncia de Máximo".

Al referirse al debate en el Congreso, insistió en la necesidad de que la oposición acompañe el acuerdo: "Hay expectativa de que haya un sector de la oposición que entienda que habiendo sido responsable del mayor préstamo de la historia del Fondo con argentina, que no le dijo nada a los argentinos, tenga responsabilidad social".

Sobre las revisiones trimestrales que realizará el FMI, Chodos aseguró que "si uno firma (un acuerdo) rápido, en cinco minutos, cada revisión es un parto, pero si uno firma algo que tiene cierto margen, las revisiones obviamente son desagradables porque haber estado metido en el Fondo es una tragedia y a nadie le gusta tener este proceso de revisiones trimestrales, pero ahora en ese marco, tener revisiones es clave", señaló.

"A mi tampoco me parece que un acuerdo con el Fondo sea algo para festejar, es una tragedia haber entrado acá adentro. ¿El mejor acuerdo es genial? No, el mejor acuerdo es tenerlo. Y de las revisiones trimestrales no aparezcan y sería maravilloso que Argentina no tenga esta exposición, pero ocurrió", agregó.