Acuerdo con el FMI: Alberto Fernández tiene la obligación de negociar con JxC

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le dejó en claro a la Argentina que exigirá que el Facilidades Extendidas debe tener el aval de la clase política y que esto debe expresarse en una ley que tendrá que aprobarse en el Congreso Nacional. Esto sólo con esta condición que el board del organismo financiero tratará el caso argentino y le dará luz verde al nuevo crédito y plan de pagos a 10 años.

Por otro lado, el texto de la Carta de intención que se termine de negociar (se supone en febrero), no podrá ser alterado por el Congreso, ya que no habrá nuevas etapas para discusiones posteriores sobre cambios que se apliquen en el Legislativo local. Si los hubiera, y se demorara la aprobación, sucederían dos cosas: no hay garantías que el organismo reabra las discusiones y, si esto sucediera, no se llegará a tiempo para discutir un nuevo acuerdo antes del vencimiento del 20 de marzo próximo, día en que Argentina debería pagar los U$S 4.080 millones correspondientes al primer pago importante de capital e intereses del Stand By firmado en 2018. En consecuencia, el país caería en default.

La posición del FMI quedó ayer expresada de manera oral y pública en el debut de Ilian Goldjean como principal responsable técnico del organismo internacional ante el mundo financiero. El brasileño- israelí habló por primera vez de manera abierta y fuera del organismo, a través de una videoconferencia especialmente programada para explicar los movimientos del FMI con la Argentina; ante un público ávido de novedades.

Se trata de los tenedores de la deuda criolla en dólares emitida luego de la renegociación cerrada en agosto de 2020 y cuyos papeles cotizan hoy a nivel lánguido de default. En las pantallas del otro lado escuchaban atentamente agentes del J.P Morgan, Citibank. BlackRock, HSBC, Itaú, Bank of America, Moody's y otros representantes de bancos, fondos de inversión y calificadoras de crédito; quienes querían escuchar de boca del propio FMI cuál es la situación de las negociaciones con la Argentina, en días en los que las noticias que llegan a las mesas de dinero internacionales desde Buenos aires son tan confusas como preocupantes.

Goldfjean fue claro. Dijo que el acuerdo que se discute es el único posible, que es "realista", que no implica para el país reformas estructurales; pero que, obligatoriamente y por la falta de credibilidad de la clase política argentina, requiere un aval del Congreso Nacional. El mensaje ahora es simple y directo para Alberto Fernández. Deberá trabajar a destajo durante todo febrero para cerrar un acuerdo con Juntos por el Cambio (JxC) para lograr la masa crítica de votos en Diputados (y luego el Senado) para que el Facilidades Extendidas se apruebe antes del 20 de marzo, día en que el país, si no paga, se estrellará contra el Iceberg.

Junto con Goldfajn se sentaron, y asintieron, la directora adjunta para el Hemisferio Occidental, y máxima negociadora con Argentina, Julie Kozac; el encargado del caso argentino Luis Cubeddu y el delegado del Fondo en el país Ben Kelmanson. El brasileño, la norteamericana, el venezolano y el británico hablaron durante unos 30 minutos (el 90% de la exposición correspondió al director); y explicaron los alcances de las negociaciones.

La explicación de la exigencia para que el acuerdo pase por el Congreso, fue el recordatorio que los negociadores argentinos comandados por Martín Guzmán se comprometieron ante el FMI en convertir el acuerdo en ley; además de no modificar su contenido en el Congreso. El director para el Hemisferio Occidental dejó en claro que esta es una promesa hecha desde Buenos Aires el primer momento de las negociaciones con el Fondo, y que se convirtió en una condición requerida desde el organismo financiero internacional. Goldfjan dijo además que una vez que la ley esté aprobada, el board del organismo también lo avalará sin mayores problemas.

Goldfjan asumió en enero y, aunque quería evitarlo, tomó control de la jefatura de las negociaciones con la Argentina, tarea que en el día a día llevaba adelante Kozac. El martes de la semana pasada, a horas de su asunción, había llamado a Kozac, Cubeddu y Kelmanson para ponerse al día con las discusiones. Luego, el jueves por la tarde, dio el visto bueno a las negociaciones directas que Kozac había sostenido cara a cara (a través de las pantallas de las computadoras) con Guzmán y que derivaron en el acuerdo sobre las metas fiscales en el sendero de los ejercicios 2023- 2025.

Desde Buenos Aires la intervención directa e Goldfjan no causa simpatías. Saben cerca de Alberto Fernández que el curriculum del nuevo director para el Hemisferio Occidental y ex funcionario de Michelle Temer está muy lejos de lo que podría interpretarse como una posible actitud laxa y comprensiva sobre la situación de la economía criolla.

En la reunión de ayer con banqueros y tenedores de deuda argentina, más algún que otro representante de calificadoras de riesgo que mantienen los números de los bonos locales en nivel de default, Goldfjan les dejó en claro que no deben esperar reformas estructurales de fondo y de espectacularidad en el país. Según el economista de raíz fiscalista, no estarían dadas las condiciones políticas para que algo así suceda en la Argentina. Y que el Facilidades Extendidas que se firmaría es "realista".