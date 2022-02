La propuesta para apagar los incendios que el Gobierno nacional ignoró

La zaga del gobierno nacional en torno a los incendios forestales —en especial en la provincia de Corrientes, donde en este momento la situación es crítica—, es un escenario dantesco en el que sólo hay excusas y justificaciones políticas. El ministro de Ambiente, Juan Cabandie, eligió dar un reportaje a Paulino Rodríguez en La Nación+ en donde lo único que hizo fue justificarse atacando a los productores locales de dicha provincia, responsabilizándolos a ellos por estos incendios devastadores. Habló de "opinión dirigida" al ser requerido al respecto de la contratación de aviones de gran porte para combatir los incendios, y nombró al cambio climático y a especies arbóreas invasoras como otros elementos responsables de este drama.

En una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata que reproducimos de manera exclusiva para MDZ, el agente comercial de la empresa Ten Tanker y piloto de avión, Ezequiel Sicardi, señaló que hace meses que le ofrecieron al Gobierno argentino sus servicios, pero que nunca recibieron respuesta.

Sicardi señaló: "En los países donde los climas son muy secos, como España, hay niveles de lluvia muy bajos. Se prevé un verano muy complejo. En España hay 80 aeronaves chicas destinadas al combate del fuego. Cuando los incendios llegan a la magnitud de lo que está sucediendo en Corrientes, no lo podes controlar con estas aeronaves".

Ten Tanker ha desarrollado una flota de aviones que permiten combatir los incendios con una precisión y capacidad que, habitualmente, los gobiernos no tienen: "Tenemos cuatro aeronaves DC-10 y los reacondicionamos para cargar 36 mil litros de retardante de fuego. En Argentina se utilizan aviones que cargan 3 mil litros. Con un sólo vuelo nuestro cubrís la misma distancia que con 12 aeronaves de las que tiene Argentina. El estado nos puede alquilar la aeronave y nosotros llegamos con 8 pilotos y 8 mecánicos que se encargan de que el avión esté operativo todo el día para los vuelos que sean necesarios. Brindamos un servicio con pilotos que tienen experiencia en esto, vuelan hace 15 años en esas condiciones".

La empresa Ten Tanker asegura que el Gobierno nacional conoce perfectamente la capacidad de su flota y la manera en la cual se puede pagar por este servicio, ahorrando muchas horas de combate contra un fuego absolutamente descontrolado: "El Estado argentino nos conoce, tiene nuestras propuestas de precios, nuestras condiciones comerciales pero nadie nos llamó. Tenemos una aeronave lista para estar en Argentina en 72 horas". El piloto y operador del sistema de esta empresa internacional señaló que este, es un drama argentino: "El estado argentino no toma decisiones anticipadas, Argentina es un país donde la prevención no existe y lo vemos en miles de rubros. Se toman decisiones sobre la marcha que se pondrían haber tomado hace mucho tiempo. Hace tiempo que tenemos contacto con el Estado, nos conocen, pero no nos activan".