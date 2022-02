Guillermo Moreno, a los gritos con una periodista: “No me ponga el revólver en el escritorio”

El dirigente peronista y exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, protagonizó una fuerte discusión la periodista Cristina Pérez. El detonante surgió luego de que Pérez le manifestara que “usted no me puede decir que no intervino el área de precios”. Ante la fuerte reacción del exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner, agregó “no ponga el revólver en el escritorio”.

Ante la acusación de Pérez acerca de que "Moreno puso gente el área para hacer el trabajo de retocar los índices, el excandidato peronista señaló durante la entrevista a Radio Rivadavia: “Le estoy diciendo que en la Justicia no quedó nada de eso. Ya se demostró que es falso. Y usted no me puede decir que porque usted compraba en un supermercado, cuando en realidad, después con Macri quedó clarísimo que las tarifas estaban congeladas”.

Sobre la manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), comentó que “solo queda debatir seis meses de 2007, pero que todo lo demás la Justicia determinó que no fue así”.

Cristina Pérez junto a su pareja y exdiputado nacional, Luis Petri.

Ante la subida de tono de la conversación, Pérez lanzó: “No me ponga el revólver en el escritorio… No me ponga el revólver en el escritorio, Moreno. No me prepotee porque yo le estoy hablando bien. Le estoy hablando bien”.

Moreno continuó enfurecido y dijo: “No diga cosas que no corresponden. No puede mentir. Con lo del revólver arriba de la mesa lo hace como una analogía sabiendo también que es mentira”.