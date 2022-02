El PRO desconfía del estado patrimonial del Banco Central y pide informes

El vicepresidente del PRO y diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, presentó un proyecto de Resolución en el que pide que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, informen en detalle la situación patrimonial de la autoridad monetaria.

“Queremos las autoridades expliquen realmente si se están utilizando dólares de los encajes bancarios, que son ahorros de los ciudadanos argentinos, para intervenir en el mercado de cambios, porque, de ser así, sería muy grave, entendiendo que el Banco Central no cuenta con la autorización ni de los depositantes ni de los bancos para tal fin”, afirmó Angelini.

“Por más que en estos dos años la gestión del gobierno haya sido pésima, no puede ni siquiera considerarse la posibilidad que el BCRA acuda a dólares que no le son propios; por eso, para no seguir incrementando la incertidumbre, es imperioso que el ministro y el presidente del Central den la cara y brinden una radiografía completa de las reservas que actualmente tiene el país”, remarcó el legislador.

La iniciativa del referente del PRO pide que las autoridades también detallen la actual situación de las reservas líquidas del BCRA en pesos y en dólares; las reservas netas y su composición en oro, dólares, francos suizos, swaps, DEG y bonos, además de la variación de las mismas desde diciembre de 2015 a enero de 2022.

A su vez, solicitan que se informe la totalidad de adelantos transitorios ordinarios y extraordinarios girados al Tesoro Nacional entre diciembre de 2019 y enero de 2022.

El proyecto es acompañado por la mayoría del Bloque PRO, entre ellos: María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio, Gustavo Santos, Silvia Lospennato, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Alejandro Finocchiaro, Fernando Iglesias, Gerardo Milman, Alfredo Schiavoni, Pablo Torello, Germana Figueroa Casas, Claudio Poggi, Camila Crescimbeni, Susana Laciar, Marilú Quiroz, Alberto Asseff, Ana Clara Romero, Federico Frigerio, María Sotolano, Omar De Marchi, Karina Bachey, Mercedes Joury, Matías Taccetta y María Luján Rey.