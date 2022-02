El alfil de Cristina Kirchner que pone a prueba su influencia y apuesta a quedarse con la cabeza de alto un jefe militar

Horacio Verbitsky se viene caracterizando como un lobbista y a la vez censor en estos años de administración del Frente de Todos. Su compromiso y simpatía por el oficialismo lo llevan a cuidar la línea ideológica del Gobierno y llegado el momento criticar duramente cualquier supuesto “desviacionismo” que percibe. Ayer salió con los botines de punta contra el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Juan Martín Paleo, intentando quedarse con su cabeza.

Desde su blog “El Cohete a la Luna”, leído masivamente por los integrantes del oficialismo para ver si no va contra alguno de ellos, encontró un flanco débil para entrarle a Paleo por haber comandado ejercicios militares con la hipótesis de una invasión a Venezuela durante la gestión de Mauricio Macri cuando eran otras las autoridades del área de Defensa. Paradójicamente viene de cagarse al anterior jefe del Ejército, general Agustín Cejas, en una operación que parecía venir de las oficinas de la víctima de ayer.

Paleo y Cejas venían abiertamente enfrentados pero la línea política de la cartera de Defensa durante la gestión de Agustín Rossi y ahora con Jorge Taiana venían respaldando al titular del EMC, a quien observaban como afín al estilo gubernamental y además viene contando con el asesoramiento del experto Rosendo Fraga. El otro dato relevante es que el viceministro sigue siendo el primo hermano del “Chivo”, Sergio Rossi, muy cercano al general cuestionado por el presidente del CELS.

¿Podrá Verbitsky lograr la dimisión de un general que venía bien considerado por el albertismo?, y en todo caso, ¿el ministro Taiana ya tiene previsto un reemplazo o hará control de daños hasta pase el temblor? Hasta ahora ese parece haber sido el estilo del titular de Defensa desde que llegó al Edificio Libertador. “No quiere hacer olas porque sabe que tiene muchas resistencias dentro de las fuerzas por su ideología y su pasado guerrillero, por eso mantuvo prácticamente todo el equipo del Chivo”, comenta una alta fuente de la Casa Rosada.

Quienes no quieren dentro del oficialismo aseguran que “ya no tiene la capacidad de influencia e impacto de sus tiempos en Página 12, a la política le importa poco y nada lo que escribe actualmente, es una página de culto de sectores más radicalizados del kirchnerismo”. Nunca se lo puede subestimar ya que tiene llegada a Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cistina Fernández de Kirchner. “El presidente lo respeta o le teme, fue el que más lobby hizo para que saliera el impuesto a las grandes fortunas, comprometiéndolo públicamente a Alberto en una entrevista de 2020”, comenta un vocero oficial.

Sus detractores creen que la ofensiva contra Paleo es “una operación a pedido de los cubanos que miran la relación de fuerzas en la región y no dejan de estar pendientes de la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro”. Quienes lo conocen hace tiempo aseguran que “el Perro tiene una vieja relación con La Habana y muchas coincidencias estratégicas con ese régimen”.

Todo parece indicar que Verbitsky pone a prueba su capacidad de influencia dentro del oficialismo. “Si no se puede cargar a un general va a quedar en evidencia que ya no es del antes”, agrega un funcionario en reserva absoluta. Su vieja obsesión contra las Fuerzas Armadas parece no ser tan compartida por el entorno del jefe de Estado. Se suele repetir hasta el cansancio que hoy los jefes castrenses que conducen las FFAA ingresaron en democracia. “Hay que aflojar con la persecución institucional”, comentan. Se verá quien tiene la última palabra.