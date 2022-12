Cristina, tras la condena: "Esto es Estado paralelo y mafia judicial"

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada este martes a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces del Tribunal Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, determinaron que existió administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz. "Esto no es ni lawfare ni partido judicial, es un Estado paralelo y mafia judicial", afirmó la líder del Frente de Todos.

"Está claro que la idea era condenarme, como finalmente lo hicieron. Lo raro de la condena de hoy es que es por administración fraudulenta. No quiero meterme en lo estrictamente jurídico, pero quiero leer el artículo 173, que es la aplicación que me han hecho del código penal. Dice que 'el que por disposición de la ley de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración de bienes o interese ajenos y con el fin de procurar para sí o un tercero un lucro indebido, violando sus deberes...' Como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente a lo largo del juico que de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo ni de las leyes de presupuesto que son aprobadas por legisladores porque lo curioso, además, dicen que lo cometí a través de la sanción de leyes y en la ejecución y administración del presupuesto de la Nación sobre obras en la provincia de Santa Cruz. Yo no legislo, eso lo hacen los diputados y senadores.", sostuvo.

"Después de la reforma de 1994, quien tiene el debe jurídico de administrar y ejecutar el presupuesto, es la figura del jefe de Gabinete. Curiosamente, en este juicio solo declararon como testigos. Y esto no quiere decir que tengan responsabilidad alguna porque a lo largo del juicio se probó que ninguna de las aseveraciones de las mentiras que dijeron los fiscales en su alegato eran ciertas. A punto tal de que cuando les tocó replicar cada uno de los hechos, de las pericias y testimonios, no pudieron replicar nada", comentó.

"Esta condena no es por las leyes de la Constitución, por las leyes administrativas o por el código penal (...) Esto no es ni lawfare ni partido judicial, es un Estado paralelo y mafia judicial. La confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, lo tuvimos este fin de semana", lanzó Fernández de Kirchner

Y añadió: "Ayer el presidente hizo mención a algo que hizo estado público en las redes. Estaba en El Calafate y comencé a recibir mensajes acerca de un sitio de internet en el cual se publicaron los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que habría tenido lugar el día 17 de octubre, casualidades de la vida... Esto era un viaje en un avión privado en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, que lo tiene secuestrado para todos los compatriotas, pese a las leyes vigentes para que los extranjeros tengan tierras en zonas limítrofes. En ese vuelo viajaron cuatro jueces. ¿Y por qué importa en esta causa?".

"Juan Mahiques es un juez de casación puesto a dedo por Mauricio Macri. Nunca concursó. Lo plantaron en casación nacional. El otro era Julián Ercolini, el juez que instruyó esta causa. Mahiques es el padre del fiscal que instruyó esta causa de Vialidad. También un juez federal en lo penal económico, Pablo Yadarola y el otro es Pablo Cayssials, de lo contencioso administrativo. Si uno mira, está todo el fuero federal", dijo.

